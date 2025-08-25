Drama na Jadranu: Dječaka na luftmadracu odnijelo more, krenula potraga

Bilo je oko 17.35 sati kada je policiji u nedjelju stigao uznemirujuć poziv: Ispred Ičića na luftmadracu maloljetnika je odnosilo more.

Krenula je utrka s vremenom, policija je isplovila i počela pretraživati akvatorij.

More je bilo valovito i puhao je vjetar.

"Oko 18 sati ispred gradske plaže u Lovranu, policijski službenici pronašli su maloljetnu osobu na luftmadracu. Ukrcali su je na policijsko plovilo, pružili joj odgovarajuću pomoć te potvrdili da se radi o mladiću za kojim se tragalo", objavila je Primorsko-goranska policija.

Potraga je završila sretno, maloljetni mladić nije bio ozlijeđen i osjećao se dobro. Na obali ga je dočekao otac.

"Ova intervencija još jednom potvrđuje profesionalnost i spremnost pomorske policije i službi traganja i spašavanja na moru, koje svakodnevno brinu o sigurnosti građana i turista. Kako bi se spriječile moguće nesreće, policija apelira na roditelje da uvijek nadziru maloljetne osobe dok su u moru, a kupačima preporučuje da rekvizite za plivanje, kupanje ili zabavu koriste u uvjetima koji ne predstavljaju opasnost od moguće promjene vremenskih prilika ili okolnosti na moru", upozorili su iz policije.

