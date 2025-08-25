Potres uzdrmao Sisak: 'Kao grmljavina, kuća se sva stresla'

Potres magnitude 1.7 stupnjeva po Richteru zatresao je u ponedjeljak područje Siska oko 15.15 sati.

Epicentar je bio 10 kilometara od Siska i 47 kilometara od Zagreba, na dubini od 12 kilometara, izvijestio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

"Grmljavina i kuća se sva stresla. Da se ne bismo slučajno opustili", posvjedočio je jedan od stanovnika iz Siska.

Podrhtavanje su osjetili i u Željezari Sisak.

Stanovnik mjesta Žabo dodao je da su lagana tutnjava i podrhtavanje trajalo tri do četiri sekunde.

"Lagani tutanj, ali je po kući zvonilo staklo", dodala je stanovnica Siska.

