TLO NE MIRUJE /

Potres uzdrmao Sisak: 'Kao grmljavina, kuća se sva stresla'

Potres uzdrmao Sisak: 'Kao grmljavina, kuća se sva stresla'
Foto: Emsc

Epicentar je bio na dubini od 12 kilometara

25.8.2025.
15:51
Dunja Stanković
Emsc
Potres magnitude 1.7 stupnjeva po Richteru zatresao je u ponedjeljak područje Siska oko 15.15 sati. 

Epicentar je bio 10 kilometara od Siska i 47 kilometara od Zagreba, na dubini od 12 kilometara, izvijestio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). 

"Grmljavina i kuća se sva stresla. Da se ne bismo slučajno opustili", posvjedočio je jedan od stanovnika iz Siska. 

Podrhtavanje su osjetili i u Željezari Sisak. 

Stanovnik mjesta Žabo dodao je da su lagana tutnjava i podrhtavanje trajalo tri do četiri sekunde. 

"Lagani tutanj, ali je po kući zvonilo staklo", dodala je stanovnica Siska. 

SisakPotresEmsc
