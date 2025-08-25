Misteriozne dame uhvatile kamere, policija ih traži...

U ožujku prošle godine, Crikvenica je bila na meti kriminala.

Prvo je 20. ožujka na meti bila trgovina u Ulici Braće Brozičević 10, samo tjedan dana nakon nova krađa u trgovini.

U Ulici Nike Veljačića 4. s polica su nestajali parfemi i kozmetički proizvodi. U trgovini su zbrojili - ukradena roba vrijedila je oko 2.150 eura.

Drske pohode snimile su sigurnosne kamere, ali to nije bilo dovoljno.

Policija i dalje tapka u mraku i godinu i pol nakon krađe. Sada su zamolili pomoć građana - objavili su screenshotove s nadzornih kamera uz poruku: "Na fotografijama su osobe za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenim kaznenim djelima."

Na slikama su crna atraktivna crnka koja i u trgovini nosi sunčane naočale, a na drugoj snimci vidi se brineta, čini se duže kose.

Policija moli sve koji imaju informacije o osobama s fotografija da se jave na broj 192, 051 439 010 ili na e-mail adrese: pp.crikvenica@mup.hr i primorsko-goranska@policija.hr.

Informacije se mogu dostaviti i anonimno.

