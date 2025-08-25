Donosimo detaljan popis imenovanja i razrješenja u Zagrebačkoj nadbiskupiji: Provjerite ostaje li kod vas isti svećenik

Vjernici se priviknu na svoje župnike i vikare u župi, ali nažalost jednom se od njih moraju i oprostiti.
Tako je sada Zagrebačka nadbiskupija objavila popis svih imenovanja i razrješenja u njihovoj nadbiskupiji.
Odlukom mons. Dražena Kutleše došlo je do sljedećih imenovanja i razrješenja:
- Ban, vlč. Josip, razriješen je službe župnika Župe sv. Leopolda Mandića u Orehovici i stavljen u stanje mira;
- Barić, vlč. Stjepan, razriješen je službe župnika Župe Pohoda Blažene Djevice Marije u Mariji Gorici i imenovan župnikom Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brezovici;
- Belina, don Petar, SDB, razriješen je službe župnog vikara u Župi Blažene Djevice Marije Pomoćnice u Zagrebu - Knežija;
- Belina, vlč. Petar, razriješen je službe župnog vikara u Župi Tijela Kristova u Zagrebu - Sopot i u Župi sv. Mateja ap. i ev. u Zagrebu - Dugave te imenovan župnim vikarom u Župi sv. Pavla apostola u Zagrebu - Retkovec;
- Bešlić, don Frano, SDB, imenovan je župnim vikarom u Župi Blažene Djevice Marije Pomoćnice u Zagrebu - Knežija;
- Bingula, vlč. Ivan, imenovan je pastoralnim pomoćnikom u Župi sv. Barbare djevice i mučenice u Zagrebu - Vrapče;
- Bojanić, vlč. Ante, razriješen je službe upravitelja Župe Krista Kralja u Domaslovcu i imenovan upraviteljem Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Savskom Nartu;
- Brlić, vlč. Mirko, razriješen je službe supsidijara u Svetištu Majke Božje Bistričke, u Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Mariji Bistrici i u župi sv. Andrije apostola u Lazu Bistričkom te je imenovan upraviteljem Župe sv. Andrije apostola u Lazu Bistričkom;
- Buljan, fra Stipe, OFM, razriješen je službe župnog vikara u Župi Majke Božje Lurdske, Zagreb;
- Bušić, vlč. Hrvoje, razriješen je službe župnog vikara u Župi Pohoda Blažene Djevice Marije u Vukovini te je imenovan upraviteljem Župe sv. Josipa i Gospe Lurdske u Barilovićkom Leskovcu i Župe sv. Vida mučenika u Ladvenjaku;
- Cikoja, vlč. Mate, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Josipa u Zagrebu - Trešnjevka i imenovan upraviteljem Župe sv. Mirka u Zagrebu - Šestine;
- Crnić, vlč. Danijel, razriješen je službe župnika Župe Blažene Djevice Marije Pomoćnice u Ivancu Bistranskom i imenovan župnikom Župe sv. Jurja mučenika u Gornjoj Stubici;
- Čaušić, vlč. Dominik, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Ivana Krstitelja u Ivanjoj Reki i u Župi sv. Ivana Pavla II., pape u Jelkovcu;
- Čus, vlč. Ivan, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Petra apostola u Zagrebu;
- Draganović, vlč. Mato, razriješen je službe župnika Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Savskom Nartu i vraća se u svoju biskupiju;
- Dvoraček, don Ivan, SDB, imenovan je župnim vikarom u Župi Duha Svetoga u Zagrebu - Jarun;
- Filipović, vlč. Matko, mladomisnik, imenovan je duhovnikom Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu, duhovnikom za učenike Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti u Zagrebu i duhovnikom za učenice Ženske opće gimnazije Sestara milosrdnica s pravom javnosti u Zagrebu;
- Foretić, vlč. Višeslav, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Nikole Tavelića u Zagrebu - Kustošija i imenovan upraviteljem Župe sv. Nikole biskupa u Jastrebarskom;
- Galić, fra Jurica, TOR, imenovan je župnikom u Župi sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu - Ksaver;
- Gonan, vlč. Josip, razriješen je službe župnika Župe sv. Ane u Svetoj Jani i stavljen u stanje mira;
- Hačko, vlč. Danijel, razriješen je službe upravitelja Župe sv. Vida mučenika u Brdovcu te je imenovan župnikom Župe Svih Svetih u Sesvetama;
- Halužan, vlč. Stjepan, razriješen je službe župnika Župe sv. Jurja mučenika u Plešivici;
- Haramija, vlč. Krešimir, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zagrebu - Stenjevec;
- Hikec, vlč. Krunoslav, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Ivana Krstitelja u Ivanjoj Reki i u Župi sv. Ivana Pavla II., pape u Jelkovcu te je imenovan župnim vikarom u Župi Blagovijesti - Navještenja Gospodinova u Zagrebu - Vrbani i u Župi Bogojavljenja - Sveta Tri kralja u Zagrebu - Vrbani III;
- Horvat (st.), preč. Josip, razriješen je službe župnika Župe sv. Ivana Krstitelja u Ivanjoj Reki i službe upravitelja Župe sv. Ivana Pavla II., pape u Jelkovcu te je imenovan župnikom Župe Sveta Tri kralja u Kraljevom Vrhu;
- Iviček, vlč. Ivan, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi Blažene Djevice Marije Snježne u Karlovcu - Dubovac i u Svetištu sv. Josipa u Karlovcu;
- Jakopović, vlč. Vjekoslav, razriješen je službe upravitelja Župe sv. Mateja ap. i i ev. u Zagrebu - Dugave te je imenovan župnikom Župe Blažene Djevice Marije Žalosne u Zagrebu - Špansko;
- Josipović, fr. Jure, OSPPE, imenovan je bolničkim kapelanom u Općoj bolnici Karlovac.
- Jurković, vlč. Nikola, razriješen je službe upravitelja Župe sv. Jurja mučenika u Gornjoj Stubici te je imenovan župnikom Župe sv. Ivana Krstitelja u Ivanjoj Reki i upraviteljem Župe sv. Ivana Pavla II., pape u Jelkovcu;
- Kolonić, vlč. Kristijan, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Nikole biskupa u Jastrebarskom;
- Koren, mons. Zlatko, imenovan je predsjednikom Povjerenstva za ekumenizam i dijalog Zagrebačke nadbiskupije;
- Koružnjak, vlč. Domagoj, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Petra apostola u Zaprešiću te je imenovan upraviteljem Župe sv. Ane u Svetoj Jani i upraviteljem Župe sv. Jurja mučenika u Plešivici;
- Kovačić, vlč. Antonio, razriješen je službe župnog vikara u Župi Navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici i imenovan upraviteljem Župe sv. Roka u Luki;
- Krajačić, vlč. Tomislav, razriješen je službe upravitelja Župe sv. Josipa i Gospe Lurdske u Barilovićkom Leskovcu i Župe sv. Vida mučenika u Ladvenjaku te je imenovan župnikom Župe sv. Leopolda Mandića u Orehovici;
- Krizmanić vlč. Martin, imenovan je zatvorskim kapelanom u Zatvoru u Zagrebu;
- Kujundžić, don Mate, SDB, razriješen je službe župnog vikara u Župi Blažene Djevice Marije Pomoćnice u Zagrebu - Knežija;
- Kušenić, vlč. Marijan, razriješen je službe župnika Župe Presvetog Trojstva u Svetoj Nedelji i imenovan župnikom Župe Blažene Djevice Marije Pomoćnice u Ivancu Bistranskom;
- Kutleša, vlč. Tomislav, razriješen je službe župnika in solidum u Župi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima te se na vlastiti zahtjev vraća u svoju biskupiju;
- Maltarić, vlč. Hrvoje, razriješen je službe upravitelja Župe Sveta Tri kralja u Kraljevom Vrhu i imenovan upraviteljem Župe sv. Vida mučenika u Brdovcu;
- Marić, vlč. Filip, razriješen je službe upravitelja Župe sv. Nikole biskupa u Jastrebarskom i imenovan upraviteljem Župe Blažene Djevice Marije u Zagrebu - Remetinec - Blato;
- Marinković, p. Ivan, SJ, imenovan je župnim vikarom u Župi Bezgrješnog Srca Marijina u Zagrebu - Jordanovac;
- Marković, vlč. Grgo, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u u Župi Navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici;
- Mateljan, fr. Ivan Iko, OP, razriješen je službe župnog vikara u Župi Kraljice svete krunice, Zagreb;
- Matić, vlč. Mato, razriješen je službe župnika Župe Blažene Djevice Marije Žalosne u Zagrebu - Špansko i stavljen u stanje mira;
- Matijašić, fr. Mislav, OP, imenovan je župnim vikarom u Župi Kraljice svete krunice, Zagreb;
- Mažić, vlč. Alen, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Ivana ap. i ev. u Zagrebu - Utrina i imenovan upraviteljem Župe Krista Kralja u Domaslovcu;
- Migles, vlč. Mario, razriješen je službe župnika Župe Svih Svetih u Sesvetama i imenovan župnikom Župe Presvetog Trojstva u Svetoj Nedelji;
- Miličević, vlč. Andrija, imenovan je nadbiskupskim povjerenikom za formaciju posvećenih djevica;
- Orkić, fra Stjepan, OFM, imenovan je župnim vikarom u Župi Sv. Marije Anđeoske u Sesvetskoj Sopnici;
- Paponja, fra Ivan, TOR, razriješen je službe župnika u Župi sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu - Ksaver;
- Paulić, vlč. Patrik, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Petra apostola u Zagrebu i imenovan župnim vikarom u Župi sv. Petra apostola u Zaprešiću;
- Pavlović, vlč. Filip, razriješen je službe upravitelja Župe bl. Augustina Kažotića u Lupoglavu i dan na raspolaganje Torontskom nadbiskupu za službu župnika Župe Hrvatskih mučenika u Mississaugi:
- Petrić, vlč. Matej, razriješen je službe župnika in solidum u Župi Blagovijesti - Navještenja Gospodinova, Zagreb - Vrbani i u Župi Bogojavljenja - Sveta Tri kralja, Zagreb - Vrbani III te je imenovan upraviteljem Župe Pohoda Blažene Djevice Marije u Mariji Gorici;
- Pištelek, vlč. Franjo, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima;
- Plejić, fra Marko, OFM, imenovan je župnim vikarom u Župi Majke Božje Lurdske u Zagrebu;
- Premelč, vlč. Luka, razriješen je službe duhovnika Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu, duhovnika za učenike Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti u Zagrebu i duhovnika za učenice Ženske opće gimnazije Sestara milosrdnica s pravnom javnosti u Zagrebu;
- Prusina, vlč. Pavao, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi Blažene Djevice Marije Žalosne u Zagrebu - Špansko;
- Radigović, vlč. Dražen, razriješen je službe župnika Župe sv. Roka u Luki i imenovan župnikom Župe sv. Vida mučenika u Zagrebu - Petruševec;
- Rusan, vlč. Stjepan, razriješen je službe župnika Župe Blažene Djevice Marije u Zagrebu - Remetinec - Blato i stavljen u stanje mira;
- Spetić, fr. Vito Gaudencije, OSPPE, razriješen je službe bolničkog kapelana u Općoj bolnici Karlovac.
- Stojić, don Anto, SDB, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Ivana Bosca u Zagrebu - Podsused;
- Suton, fra Šimun, OFM, imenovan je župnim vikarom u Župi Majke Božje Lurdske, Zagreb;
- Šagud, vlč. Tomislav, razriješen je službe župnika Župe Presvetog Trojstva u Zagrebu - Prečko i imenovan župnikom Župe sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima;
- Šestak, preč. Tomica, razriješen je službe upravitelja Župe sv. Andrije apostola u Lazu Bistričkom;
- Šimundić, vlč. Marko, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Franje Ksaverskog u Vugrovcu i imenovan župnim vikarom u Župi Pohoda Blažene Djevice Marije u Vukovini;
- Šimunović, don Tomislav, SDB, imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Ivana Bosca u Zagrebu - Podsused;
- Šreter, vlč. Robert, razriješen je službe župnika Župe sv. Mirka u Zagrebu - Šestine i imenovan župnikom Župe sv. Mateja ap. i ev. u Zagrebu - Dugave;
- Štambuk, p. Siniša, SJ, razriješen je službe župnog vikara u Župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu - Palmotićeva;
- Tenšek, vlč. Božidar Josip, imenovan je župnikom Župe Presvetog Trojstva u Zagrebu - Prečko;
- Tolić, fra Dario, OFMCap., imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu - Dubrava;
- Trandler, fra Tomislav, OFMCap., imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu - Dubrava;
- Trdić, vlč. Đuliano, budući da je imenovan povjerenikom javnog vjerničkog društva Omnia Deo, razriješen je službe župnika moderatora Župe sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima;
- Tufeković, vlč. Luka, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Nikole biskupa u Jastrebarskom i pastoralnog pomoćnika u Župi sv. Jurja mučenika u Plešivici i imenovan upraviteljem Župe bl. Augustina Kažotića u Lupoglavu;
- Tunjić, don Niko, SDB, razriješen je službe župnog vikara u Župi Duha Svetoga u Zagrebu - Jarun;
- Valjavec, vlč. Sebastijan, razriješen je službe župnog vikara u Župi Blažene Djevice Marije Žalosne u Zagrebu - Špansko i imenovan župnim vikarom u Župi sv. Josipa u Zagrebu - Trešnjevka;
- Veriga, don Ivan, SDB, imenovan je župnim vikarom u Župi Blažene Djevice Marije Pomoćnice u Zagrebu - Knežija;
- Vujević, vlč. Ivan, razriješen je službe župnog vikara u Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zagrebu - Stenjevec i imenovan župnim vikarom u Župi sv. Marka Križevčanina u Zagrebu;
- Vuković, vlč. Marko, razriješen je službe pastoralnog pomoćnika u Župi sv. Barbare djevice i mučenice u Zagrebu - Vrapče i imenovan zamjenikom ravnatelja Nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu, pomoćnikom koordinatora Trajne formacije svećenika i voditelja Đakonske pastoralne godine te je dodijeljen Župi Presvetog Trojstva u Krašiću za pastoralnu pomoć nedjeljom i blagdanom;
- Vuković, vlč. Zvonko, razriješen je službe župnika Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brezovici i stavljen u stanje mira;
- Vuleta, fra Bože, OFM, razriješen je službe župnog vikara u Župi Majke Božje Lurdske u Zagrebu;
- Zakanj, vlč. Matej, razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Pavla apostola u Zagrebu - Retkovec i imenovan župnim vikarom u Župi sv. Ivana ap. i ev. u Zagrebu - Utrina;
- Zelić, fr. Kristijan, OP, imenovan je župnim vikarom u Župi bl. Augustina Kažotića, Zagreb - Peščenica;
- Žabić, fra Hrvoje, OFM, razriješen je službe župnog vikara Župe sv. Marije Anđeoske u Sesvetskoj Sopnici;
- Žeželj, vlč. Luka, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Nikole Tavelića u Zagrebu - Kustošija;
- Žižek, vlč. Krešimir, razriješen je službe upravitelja Župe sv. Vida mučenika u Zagrebu - Petruševec i imenovan pastoralnim pomoćnikom u Župi sv. Ivana Krstitelja u Zagrebu - Nova Ves s posebnim naglaskom na pastoralnu skrb za bolesnike Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i Specijalne bolnice za plućne bolesti u Rockefellerovoj.