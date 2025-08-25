Donosimo detaljan popis imenovanja i razrješenja u Zagrebačkoj nadbiskupiji: Provjerite ostaje li kod vas isti svećenik

Vjernici se priviknu na svoje župnike i vikare u župi, ali nažalost jednom se od njih moraju i oprostiti.

Tako je sada Zagrebačka nadbiskupija objavila popis svih imenovanja i razrješenja u njihovoj nadbiskupiji.

Odlukom mons. Dražena Kutleše došlo je do sljedećih imenovanja i razrješenja: