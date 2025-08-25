Ružni prizori, ovaj hrvatski grad je zatrpan otpadom: 'Nažalost, kvar još nije otklonjen'

Ružni prizori ovih dana mogu se vidjeti u Sisku. Velike hrpe glomaznog otpada pojavljuju se na ulicama grada, građani danima čekaju da se ovaj nered raščisti te da se otpad odveze. I jutros su stanovnike ovog grada dočekale hrpe otpada koji se nagomilava. Ima tu katona, starih elektronskih i električnih uređaja, kreveta, trosjeda, kašeta...

Nedavno je komunalna tvrtka 'Gospodarenje otpadom Sisak' objavila da od 18. kolovoza godine ponovno zaprimaju prijave za odvoz krupnog (glomaznog) otpada, koje su privremeno bile obustavljene zbog kvara na drobilici i nužne reorganizacije sustava.

'Nažalost, kvar na drobilici još uvijek nije u potpunosti otklonjen te ulažemo maksimalne napore kako bismo otklonili kvar i nastavili s obradom glomaznog otpada. Do tada ćemo prijave uredno zaprimati, a odvoz će se obavljati prema redoslijedu zaprimljenih zahtjeva čim drobilica ponovno bude u funkciji', objavili su prije tjedan dana na stranicama komunalca.

Podsjetili su sugrađane da glomazni otpad mogu samostalno i bez naknade odložiti u reciklažna dvorišta na području grada.

'Tako izbjeći ćete dulje čekanje i osigurati da vaš otpad bude propisno zbrinut. Molimo vas za razumijevanje i strpljenje te zahvaljujemo na suradnji', objavili su iz komunalca.