Dijeli ih razlika od 27 godina: Domaći glumac zaveo lijepu Esteru, njihova ljubav traje godinama

Foto: Instagram/screenshot
Estera Šimek diplomirana je ekonomistica.
Estera Šimek (48) dugogodišnja je djevojka domaćeg glumca Žarka Radića (75). Par se upoznao 2007. godine u Rijeci kada je on otvorio kozmetički salon, a Estera preuzela njegovo vođenje. Po struci je diplomirana ekonomistica, a svojim atraktivnim izgledom plijeni pažnju gdje god se pojavi.  Par rijetko progovara o svojoj vezi, a na njezinom Instagram profilu mogu se vidjeti brojne zajedničke fotografije. Žive na relaciji Split–Rijeka–Zagreb, usklađujući svoje poslovne obveze i zajedničke trenutke. Oboje uživaju u putovanjima, osobito u gradovima poput Budimpešte i Rima.

 

25.8.2025.
6:13
Hot.hr
Instagram/screenshot
