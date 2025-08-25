I ovaj put pogodio u sridu: Niko je drugu godinu zaredom pobjednik dječje Alke

U spomen na svoje pretke fra Pavla, Božu, Tadiju i Zeca, koji se se istaknuli junaštvom i odvažnošću u presudnoj bitci s Osmanlijama 1715., Vučkovići su, po uzoru na slavnu Sinjsku alku, 1955. godine osnovali svoju, dječju. Vučkovića dječju alku trče na nogama dječaci do 10 godina, alkarski momci su im stariji mještani zaseoka Vučkovići, a alkarski sud i vojvoda su najstariji mještani. U alkarskoj povorci barjaktar jaše konja, magarac simbolizira edeka, a vojvodin ađutant nosi sablju junaka Bože Vučkovića.

Kako pravo sudjelovanja u dječjoj alci imaju samo Vučkovići, svi se alkarići nazivaju živopisnim nadimcima: Vuk, Poskok, Ujdalo, Jedva, Dopunski Broj, Živac, Zvrk, Bumbar, Nakostrušena Obrva, Fratar, Didovo Oko...

Alkarić Grdelin mlađi slavodobitnik je 70. Dječje alke Vučkovića. Niko je pobijedio i prošle godine.