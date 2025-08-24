OKRŠAJ U KAFIĆU /

Velika tučnjava u Umagu, ozlijeđena četvorica Slovenaca: Istraga u tijeku

Velika tučnjava u Umagu, ozlijeđena četvorica Slovenaca: Istraga u tijeku
Foto: Screenshot 24ur

Umaška policija u nedjelju oko 1.30 sati zaprimila je dojavu Hitne medicinske pomoći o ozlijeđenom muškarcu u ugostiteljskom objektu na području Umaga

24.8.2025.
13:48
Hina
Screenshot 24ur
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Četvorica slovenskih državljana ozlijeđena su u fizičkom sukobu koji se noćas dogodio u jednom ugostiteljskom objektu na području Umaga, a policija je utvrdila identitet dvije osobe koje se dovode u vezu s tim događajem, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava istarska.

Umaška policija u nedjelju oko 1.30 sati zaprimila je dojavu Hitne medicinske pomoći o ozlijeđenom muškarcu u ugostiteljskom objektu na području Umaga. Utvrđeno je kako je riječ o 32-godišnjem slovenskom državljaninu koji je ozlijeđen u sukobu, dok su još trojica slovenskih državljana zadobila ozljede, ali su odbili liječničku pomoć. 

"Policijski službenici utvrdili su identitet dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem, odnosno s ozljeđivanjem slovenskih državljana. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo je li još osoba sudjelovalo u sukobu te ujedno utvrdile sve okolnosti događaja", navela je PU istarska.

Nakon utvrđivanja svih okolnosti protupravnih ponašanja, policija će protiv počinitelja poduzeti odgovarajuće mjere, dodaje se.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija objavila rezultate velike akcije: Zabilježeni promili alkohola zvuče nestvarno

UmagSlovenciPolicijaFizički Sukob
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OKRŠAJ U KAFIĆU /
Velika tučnjava u Umagu, ozlijeđena četvorica Slovenaca: Istraga u tijeku