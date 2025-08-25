Grlić Radman ispalio pred njemačkim kolegom: 'Jadransko more nije samo hrvatsko, ono je i njemačko...'

Hrvatska igra ulogu mentora državama koje žele članstvo u Europskoj uniji, rekao je u ponedjeljak u Zagrebu njemački šef diplomacije Johann Wadephul.

"S vašim glasom, iskustvom i posredničkom ulogom vi ste ključ za to da Europa može dalje rasti. Ne samo u smislu broja članica nego i snage, jedinstva, međusobnog poštovanja", hvalio je Hrvatsku njemački ministar vanjskih poslova, prvi iz redova Kršćansko-demokratske unije (CDU) još od Gerharda Schroedera 1966. godine.

Wadephul je na konferenciji s hrvatskim ministrom Gordanom Grlićem Radmanom rekao da Hrvatska igra "ulogu mentora i posrednika pojedinačnim državama kojima bi moglo predstojati proširenje".

'EU-u treba unutarnja reforma'

Demokršćanin je naglasio da proces proširenja smatra nužnim, ali da prije njega treba doći do unutarnjih reformi Europske unije kako bi ona mogla djelovati.

"Upravo će se kod zapadnog Balkana pokazati hoće li EU ispuniti svoju zadaću ili se vratiti u vrijeme nacionalizma", naglasio je.

Wadephul je rekao da je suradnja dviju zemalja „tješnja nego ikad” te da Njemačka ni s jednom drugom članicom EU-a nema toliki rast trgovinske razmjene.

"Hrvatsko pristupanje EU-u dojmljivo je pokazalo kako se zemlja zapravo može promijeniti ako postoje odlučnost i politička volja te je Hrvatska tu uzor za mnoge druge", zaključio je.

Grlić Radman je izrazio zadovoljstvo što Zagreb u Berlinu "već godinama ima partnera koji razumije važnost europske perspektive" zemalja zapadnog Balkana. Obojica su naglasila da to nije samo tehnički, već i geostrateški proces, te da države u pitanju moraju uskladiti svoja politička stajališta s europskim vrijednostima.

Hrvatski ministar hvalio je „tradicionalno bliske i prijateljske odnose” dviju država, dodatno osnažene eurointegracijom, ali i "mnogobrojnim poveznicama na osobnoj razini" između njihovih građana.

'Hvala za podršku u doba Jugoslavije'

Prisjetio se i zahvalio na podršci Njemačke u vremenu raspada Jugoslavije i "teških trenutaka" hrvatske borbe za slobodu i suverenitet.

Hrvatski ministar kazao je da je Hrvatska "kolokvijalno Njemačkoj zemlja iza ugla" te da veseli činjenica sve većeg povjerenja koje uživa od njemačkih građana i njihovih turista.

"Jadransko more nije samo hrvatsko, ono je i njemačko i europsko", rekao je Grlić Radman.

Hrvatski šef diplomacije pozdravio je suradnju obrambenih industrija dviju zemalja, spomenuvši modernizaciju hrvatskih kopnenih snaga nabavkom novih tenkova Leopard 2A8 te "primjer dobre suradnje" hrvatske tvrtke DOK-ING i njemačkog Rheinmetalla. Dvije kompanije prošle su godine potpisale memorandum o zajedničkom razvoju besposadnih borbenih i neborbenih sustava.

Grlić Radman je govorio i o važnosti osiguravanja europske energetske neovisnosti, pa spomenuo projekt kojim bi se LNG terminal na Krku spojio s Bavarskom.

POGLEDAJTE VIDEO Premlaćivanje u Umagu: Vlasnik kafića i ozlijeđeni Slovenac ispričali svaki svoju stranu priče