Ralje kraj Žirja: Golema morska psina pregrizla tunu na pola pa se okomila na brod

Vodički profesionalni tunolovac Anton Roca ulovio je tunu od 30-ak kilograma u akvatoriju kraj Žirja, ali morski pas mako zgrabio je tunu i u trenu je prepolovio. S "boljom" polovicom nije odmah pobjegao već se okomio na brod i počeo ga gristi.

Kako je ispričao Roca, "ovo još nisu doživili".

"E, a ovo smo prvi puta doživjeli u Jadranskom moru, bili pas napada tunu, je**te led!", - govori Roca na snimci.

Kad su krenuli vući drugu tunu iz mora, skoro je odgrizao i taj ulov.

"Svašta sam doživio na mom brodu Bakul, ali ovo nisam vjerovao očima, ne mogu niti opisati osjećaj. Kao u Raljama. Djelovalo je kao da će svaki čas uskočiti u brod. Morali smo se povući pola milje dalje jer je plivao oko nas. Na njemu se mogu vidjeti stare rane, udice zabijene u čeljust... - prepričava Roca.

Stručnjak pojasnio što ako ga sretnemo

Stručnjak za morske pse Pero Ugarković vjeruje da je morski pas ipak bio nešto manji od četiri do pet metara kako Roca kaže, piše 24sata.

"Svejedno, to je najveći mako kojeg sam do sada vidio u Jadranu. Radi se o odrasloj jedinki koja se zadržava daleko od obale, zato se možda i manje viđa nego druge vrste morskih pasa", rekao je Ugarković te dodao kako bi ova jedinka mogla biti stara između 20 i 30 godina.

Ozlijede koje ima na tijelu je mogao dobiti na razne načine, ali najupečatljivije je to što ima zapetljanu mrežu oko trupa koja mu je ušla pod kožu, osim toga u ustima je imao dvije udice. To je pokazatelj koliko je puno puta bio u doticaju sa ribarima.

Teško je procijeniti njihovu brojnost u Jadranu. To je normalna vrsta koja je oduvijek živjela ovdje. Postoji puno dokumentiranih susreta tijekom 19. i početkom 20. stoljeća.

"Onda je počela opadati broj susreta, a između 1974. i 2014. godine nismo imali niti jedan, što ne znači da ih nije bilo, ali nije službeno zabilježeno. Razlog pada brojnosti morskih pasa je zbog intenzivnog ribarstva koje ih je dovelo do ruba izumiranja.

Svaka divlja životinja napada ljude pa tako i mako, objasnio je stručnjak, ali to je jako rijetko. Ipak, ako ga sretnemo - najvažnije je ne provocirati ga, ne smije se osjećati ugroženo, ne smijemo ga hraniti i kupati se onda u blizini.

"Na snimci se vidi da jednom kada osjeti hranu onda uđe u sasvim drugo stanje uma. Zato je napao brod jer osjeća da je nešto tu što treba pojesti", dodaje.