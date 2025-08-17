Teška nesreća kod Vodica: Motociklom se zabio u automobil, putnik preletio zid

U prometnoj nesreći koja se dogodila oko 00.25 sati Vodicama, teško su ozlijeđene dvije osobe, javlja Policijska uprava šibensko-kninska.

Nesreća se dogodila kada je 19-godišnjak vozač motocikla šibenskih registarskih oznaka na raskrižju nije propustio sva vozila koja se kreću tom cestom, da bi se bočnom desnom stranom motocikla zabio u prednji dio automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljala 67-godišnjakinja.

Nakon sudara, vozač i putnik pali su s motocikla na kolnik i udarili u betonsko-kamenu ogradu, vozač se tu i zaustavio, a putnik je nakon udara preletio zid i pao na zemlju.

Obojici su u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede te su zadržani na daljnjem liječenju. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 19-godišnjaka slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Užas na Velebitu! Jedna žena preminula, druga se jedva spasila: Otkrivamo u kakvom je stanju