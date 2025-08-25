Djevojke tražio 643 eura za vožnju do Čiova, sve su snimile: 'To je privatni taksi, dame...'

Nevjerojatnih 643 eura naplatio je taksist za vožnju od luke Split do mosta Čiovo turistkinjama koje su snimile razgovor s taksistom.

U razgovoru sa šokiranim turistkinjama rekao je da je kilometar 20 eura, da je Split glavni grad i da je to cijena vožnje od luke, objavio je Večernji list.

"To je privatni taksi, dame...", u jednom je trenutku rekao. Strankinje mu nisu vjerovale pa je on izvadio cjenik isprintan pa papiru, uložen u celofanski omot, rekao je da ima i dozvolu.

Nije poznato jesu li djevojke na kraju platile ceh, ali splitski taksisti navodno tvrde da postoji manja grupa koja prevozi turiste koji dođu s katamarana i naplaćuje im vrtoglave iznose. Uobičajena cijena za tu relaciju im je 70 eura.

Podsjetimo, nedavno se javnost šokirala i zbog slučaja turistkinje s Novog Zelanda koja je relaciju od Glavnog kolodvora u Zagrebu du obližnje Frankopanske ulice, udaljene na oko kilometar i pol, platila suludih 1506 eura eura. Riječ je o Carol Cowan koja je bila toliko šokirana da se vratila odmah na Novi Zeland umjesto da nastavi proputovanje Europom i Grčkom.

RTL Danas ju je kontaktirao te je ispričala da je to bilo putovanje nakon smrti njezina supruga, da je to trebao biti put oporavka, ali pretvorio se u razočaranje.

"Djeca mi govore da sam sad poznata u Hrvatskoj", ispričala nam je tada. Toliki račun naplatio joj je taksist Ivan Madžar s čijeg je POS uređaja vožnja naplaćena, koji je tek tri mjeseca nakon što se to dogodilo i nakon što je priča izašla zu javnost, vratio novac nesretnoj ženi.

Carol je inače pokrenula priču i preko Interpola, a slučajem se počela baviti i zagrebačka policija te he sve prijavljeno u poreznoj upravi.

Carol je za RTL Danas ispričala kako je boravila i u Splitu, Zadru, Hvaru, Rovinju i na Plitvicama - a svugdje se, kaže, osjećala ugodno i dobrodošlo. Sve do neželjenog iskustva s taksijem u Zagrebu. Posebno žali što nije vidjela jedno mjesto: "Ideja Muzeja prekinutih veza mi je bila jako zanimljiva, to sam htjela vidjeti", kaže nam Carol.

POGLEDAJTE VIDEO Turistkinja koju je opljačkao taksist: 'Muž mi je prije nego što je umro rekao - Volio bih da putuješ s tim novcem'