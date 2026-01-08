Luka Dončić dominirao parketom, a svi su primjetili tenisice na njegovim nogama: Evo koliko koštaju

Luka Dončić ponovno je ispisao triple-double učinak, no ovoga puta njegova briljantna večer nije donijela rezultat Los Angeles Lakersima. U gostovanju kod San Antonio Spursa upisan je poraz 91:107, unatoč individualnoj rapsodiji slovenskog asa.

Dončić je susret zaključio s impresivnih 38 poena, 10 skokova i 10 asistencija, no statistiku mu je pokvarilo sedam izgubljenih lopti u prvom porazu u karijeri protiv Victora Wembanyame. Već u prvom poluvremenu pokazao je da je u posebnom raspoloženju – ubacio je 22 koša, jedan više nego svi ostali starteri Lakersa zajedno.

Koliko je Dončić nosio igru gostiju najbolje pokazuje podatak da je izravno sudjelovao u čak 41 od ukupno 43 poena svoje momčadi do odlaska na odmor. Njegovi suigrači iz početne postave pritom su kombinirano upisali 31 poen i samo tri asistencije, što jasno oslikava neravnotežu u napadačkom učinku Lakersa.

Osim raspoloženih Spursa, Lakersima su veliki problem predstavljale i ozljede. Susret su propustili LeBron James, Austin Reaves i Rui Hachimura, što je dodatno smanjilo rotaciju gostiju. Uz Dončića, tek su Jake LaRavia s 16 poena i Jaxson Hayes s 10 uspjeli doći do dvoznamenkastog učinka, premalo za ozbiljniji otpor domaćoj momčadi.