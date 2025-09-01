Šokantni detalji iz ilegalnog vrtića u Brčkom: Sin vlasnice optužen za bludnje radnje i dječju pornografiju

Tužiteljstvo Brčko Distrikta podiglo je optužnicu protiv 72-godišnje Z. Đ. i njezina 38-godišnjeg sina A. Đ., vlasnika kuće u kojoj je krajem veljače bez roditeljskog nadzora pronađeno 31 dijete, piše Klix.ba. Većina djece je, podsjetimo, imala hrvatske putovnice.

Sin vlasnice tereti se i za bludnu radnju i dječju pornografiju, naveli su u tužiteljstvu.

Z. Đ. se tereti za počinjenje kaznenog djela neovlaštenog obavljanja određenog zanimanja i zanemarivanja i zlostavljanja djeteta, u suradnji sa svojim sinom A. Đ..

A. Đ. se tereti za počinjenje kaznenih djela iskorištavanja djeteta u svrhu pornografije i bludne radnje prema djetetu mlađem od 15 godina.

Slučaj otkriven u veljači

"S obzirom na to da je Osnovni sud Brčko Distrikta tek zaprimio predmetnu optužnicu, Tužiteljstvo Brčko Distrikta BiH moći će dati više informacija u vezi s predmetnim slučajem nakon što primi odluku suda o optužnici. U odnosu na prethodno izdana priopćenja za javnost, vrijedi napomenuti da je Osnovni sud Brčko Distrikta BiH potvrdio i osmu optužnicu protiv roditelja S. O. (43) zbog osnovane sumnje da je grubo zanemarila svoju roditeljsku dužnost skrbi prema svoje četvero djece", priopćilo je Tužiteljstvo Brčko Distrikta.

Slučaj otkrića čak 31 djeteta otkrio je portal Klix.ba krajem veljače ove godine. Tada je uhićeno osam osoba, a vlasnica i sin su pritvoreni.

Do sada je DNK analizom utvrđen identitet 25 djece, od 14 roditelja čija su djeca pronađena u spornoj kući. Također, rodno mjesto 18 djece poznato je od ranije.

Također, prije nekoliko dana Tužiteljstvo Brčko Distrikta podiglo je osam optužnica protiv 12 roditelja zbog kaznenog djela zanemarivanja djeteta.

Tužiteljstvo je tada objasnilo i kako je funkcioniralo ilegalno čuvanje djece. Čuvanje djece koštalo je navodno i do 300 eura, a odgajateljica je bila poznata po tome što je kažnjavala djecu zbog neposluha.

