Kate Winslet po prvi puta otkrila što je Eminem zatražio od nje: Ovo je za +18 publiku

Glumica Kate Winslet (50), dobitnica Oscara i jedna od najpoznatijih britanskih filmskih zvijezda, iznenadila je publiku u emisiji Grahama Nortona ispričavši anegdotu koju, kako tvrdi, nikada prije nije podijelila.

Tema je bio njezin nastup u kultnoj emisiji Saturday Night Live 2004. godine, a posebno neobičan zahtjev repera Eminema (53), koji je tada bio glazbeni gost.

Povratak u vrijeme voditeljskog debija

Winslet je u emisiji sjedila u društvu Jacinde Ardern, nekadašnje premijerke Novog Zelanda, komičara Alana Carra i televizijskog voditelja Setha Meyersa, koji je proveo godine u SNL-u.

Upravo je Meyers potaknuo Winslet da se prisjeti svog voditeljskog debija. Glumica je objasnila kako je tjedan njezina nastupa bio posebno stresan jer se odvijao odmah nakon što je pjevačica Ashlee Simpson postala najveća tema dana zbog incidenta s playbackom.

Osim intenzivne atmosfere u studiju, Winslet je tada istovremeno promovirala film San za životom J.M. Barrieja te je morala preskočiti važne probe zbog intervjua s Oprah Winfrey. Po povratku na SNL tim ju je pitao može li pjevati i plesati step, a nakon što je odgovorila potvrdno, dobila je samo 24 sata da nauči cijeli nastup – i to uživo, u izravnom prijenosu.

Najbizarniji trenutak večeri

Međutim, najveće iznenađenje tek je slijedilo. Winslet je publici rekla da postoji detalj koji nikada ranije nije iznijela u javnost – neočekivani, potpuno neprimjeren zahtjev Eminema.

Reper ju je, kako je otkrila, upitao bi li mu obrijala stražnjicu. Winslet je ostala zatečena i, šaleći se, objasnila kako mu je rekla da se ne bavi osobnom njegom te da mu neće prići s britvicom.

Publika i gosti u studiju prasnuli su u smijeh dok je glumica opisivala trenutak koji je, do sada, čuvala kao uspomenu.

