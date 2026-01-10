Ova gromada je pala sa zgrade u centru Zagreba! Na terenu vatrogasci i policija

SLAVLJE DO KASNO /
Ovako su Međimurci dočekali 2012.: Pogledajte elegantne kombinacije lijepih djevojaka
Komadi fasade pali su poslijepodne sa zgrade na križanju Masarykove i Gundulićeve ulice u Zagrebu.
Kamene gromade pale su na pločnik, ali nasreću nema ozlijeđenih. Na terenu su vatrogasci i policija.
Vatrogasci su dojavu dobili malo prije 14 sati i na teren su izašli kako bi uklonili labave dijelove fasade po zamolbi policije.
"Uklonjeno je 25 metara okapnog lima i dva metra četvorna fasade", potvrdio nam je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreba Siniša Jembrih.
Područje oko zgrade je ograđeno, no građani i dalje mogu prelaziti cestu.