Ova gromada je pala sa zgrade u centru Zagreba! Na terenu vatrogasci i policija

Komadi fasade pali su poslijepodne sa zgrade na križanju Masarykove i Gundulićeve ulice u Zagrebu.

Kamene gromade pale su na pločnik, ali nasreću nema ozlijeđenih. Na terenu su vatrogasci i policija.

Vatrogasci su dojavu dobili malo prije 14 sati i na teren su izašli kako bi uklonili labave dijelove fasade po zamolbi policije.

"Uklonjeno je 25 metara okapnog lima i dva metra četvorna fasade", potvrdio nam je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreba Siniša Jembrih.

Područje oko zgrade je ograđeno, no građani i dalje mogu prelaziti cestu.