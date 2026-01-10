FREEMAIL
LETJELA FASADA /

Ova gromada je pala sa zgrade u centru Zagreba! Na terenu vatrogasci i policija

Komadi fasade pali su poslijepodne sa zgrade na križanju Masarykove i Gundulićeve ulice u Zagrebu. 

Kamene gromade pale su na pločnik, ali nasreću nema ozlijeđenih. Na terenu su vatrogasci i policija. 

Vatrogasci su dojavu dobili malo prije 14 sati i na teren su izašli kako bi uklonili labave dijelove fasade po zamolbi policije. 

"Uklonjeno je 25 metara okapnog lima i dva metra četvorna fasade", potvrdio nam je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreba Siniša Jembrih. 

Područje oko zgrade je ograđeno, no građani i dalje mogu prelaziti cestu. 

10.1.2026.
16:35
Dunja Stanković
Marko Seper/pixsell
