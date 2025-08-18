Podignute optužnice protiv roditelja: Zanemarivali su djecu u kući strave u Brčkom

U slučaju pronalaska 31 djeteta bez roditeljskog nadzora u kući u Brčkom, protiv 12 roditelja podignute su optužnice zbog kaznenog djela zapuštanja djece, priopćilo je Tužiteljstvo Brčko distrikta BiH. Dosad je Osnovni sud Brčko distrikta BiH potvrdio sedam optužnica, dok se za još jednu očekuje sudska odluka, piše Radio Sarajevo.

Ovo je jedan od opsežnijih slučajeva zanemarivanja djece u ovom distriktu, koji je otvorio niz pojedinačnih predmeta.

Optužnicama se roditeljima, u rasponu od jednog do sedmero djece, na teret stavlja grubo zanemarivanje roditeljskih dužnosti. Optuženi roditelji terete se da su tijekom 2024. godine ostavili svoju djecu bez nadzora kod Z. Đ. iz Brčkog.

Djeca spavala na podu i po hodniku

Mjesečno su plaćali naknadu od 250 do 300 eura po djetetu, a pritom su znali da Z. Đ. nije registrirana za tu djelatnost, da u kući čuva velik broj djece u neadekvatnim i neprilagođenim uvjetima uz nedostatak hrane, kreveta te ograničenu slobodu kretanja i izlaska na svjež zrak.

Djeca su trpjela fizičko kažnjavanje, spavala su na podu i po hodniku, bila izložena lošim higijenskim uvjetima, a nije im omogućena liječnička skrb kad je bila potrebna, navodi se u priopćenju Tužiteljstva.

Podsjetimo, u veljači 2025. godine nadležne službe u kući su zatekle 31 dijete bez roditeljskog nadzora. Već u prvim danima istrage započeto je utvrđivanje identiteta pronađene djece putem DNK analiza. Do danas je pouzdano utvrđen identitet za 25 djece i roditeljstvo za 14 roditelja, dok za šestero djece identitet još nije potvrđen jer su njihovi roditelji nedostupni.

Tijekom istrage utvrđeno je da za dva roditelja nema elemenata kaznenog djela te je postupak protiv njih obustavljen, a djeca su vraćena roditeljima.

Paralelno s ovim slučajem bliži se kraj istrage protiv Z. Đ. i A. Đ., za koje se također očekuje podizanje optužnice sljedećega tjedna, nakon što im je ranije određen pritvor.

Osnovni sud Brčko distrikta BiH zakazat će ročišta na kojima će se roditelji izjasniti o optužbama za zanemarivanje djece.

