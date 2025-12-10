Sinj je bio najhladniji grad, a u Splitu se kupali! Što se dogodilo? 'Temperaturna inverzija'

Sunčano i stabilno je vrijeme posljednjih dana, a jedan grad u Dalmaciji bio je najhladniji ove srijede u cijeloj Hrvatskoj. U Sinju su izmjerena -3 stupnja, a na splitskim Bačvicama, udaljenima nešto više od pola sata vožnje, čak se i kupalo.

Hladnoća grize uz jutarnje temperature ispod minus tri stupnja. Pjaca se ispraznila, iako su Sinjani navikli na hladnoće. No ne znaju svi da je njihov grad danas odnio titulu najhladnijeg u zemlji. „Nemam pojma o tome. Ali, grijemo s drvima“, našalio se Petar iz Sinja.

Gabrijela Kulić dodaje kako ih ovakvi uvjeti ne iznenađuju: „Pa malo bude hladno ujutro, ali mi smo navikli. Sniježi okolo, nas je malo zaobilazilo, navikli smo na ladnoće.“

Posljednjih dana i ovdje su se bilježili minusi, a uz Crni Lug u Gorskom kotaru Sinj je bio najhladniji i jučer. Davorka Bilonić kaže: „Baš je hladno dosta kroz jutro, onda poslije bude ok. Grijanje na drva počelo? Pa je… ujutro malo klima, pa grijanje na drva jer klima ništa ne znači koliko bude hladno.“

Minea Babić smatra da za potpuni zimski ugođaj ipak nedostaje snijeg: „Ma mislim da fali snijeg da bude kompletan ugođaj za zimu, pogotovo za ove adventske kućice.“ Na pitanje kako se uspije ugrijati odgovara: „Kuhano vino, grijalice, punč, kuhani gin i tako.“

Temperaturna inverzija

RTL-ov meteorolog objašnjava da se zbog temperaturne inverzije hladan i vlažan zrak zadržava u nizinama. Dorian Ribarić pojašnjava: „U ovim dugotrajno stabilnijim prilikama hladan i vlažan zrak zadržava se u nižim slojevima atmosfere, odnosno u nizinskom dijelu zemlje, posebice po kotlinama gdje onda imamo čestu i dugotrajnu maglu, sumaglicu i tu nisku slojevitu naoblaku. Znatno ugodnije je iznad i to u gorju, čak i višem gorju… ali i na moru.“

Samo tridesetak kilometara dalje od Sinja, na splitskim plažama potpuno drukčiji ugođaj – sunce i more mame najustrajnije kupače.

Vladislav Mirišić kaže: „Najbolje vrijeme što se toga tiče. Ovo mi je šesta godina da se kupam zimi i svake godine sam sretan zbog toga što mogu. I moram reći da se trend dogodio, da se sve više ljudi kupa zimi.“

Pjevač Goran Karan poručuje: „Ovo u stvari tko se rodi ovdje trebao bi naučiti iskoristit. Ako možeš – svakodnevno, ako ne – izbori se.“

Jure dodaje: „Snijeg ne volim ni na televiziji. Osam godina se kupam i zimi i ljeti, uživam u moru.“ No nekima je more ipak prehladno. Posjetitelj iz SAD-a kaže: „Vjerojatno se neću kupati, ali šetao sam plažom. More je ipak hladno, ali vrijeme je lijepo.“

Stabilno vrijeme će se zadržati i idućih dana, ali baš zato će u nizinama i dalje dolaziti do temperaturnih inverzija s niskim jutarnjim temperaturama, čak ispod nule kao danas u Sinju.