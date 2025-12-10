Stefany Žužić otkriva nam sve o glazbi, ugostiteljstvu i ljubavi: 'Srce mi je mirno i veselo'

Pjevačica Stefany Žužić od djetinjstva je znala da je pozornica njezino mjesto, a danas uspješno gradi karijeru u glazbi. Publika je često može vidjeti na festivalima, privatnim proslavama i koncertima, no njezin život ne vrti se samo oko pjesme. Naime, osim što njeguje ljubav prema glazbi, Stefany jednaku strast gaji i prema ugostiteljstvu. Obiteljski restoran u kojem, kako sama kaže, radi baš sve, od posluživanja do organizacije, često je njezin drugi dom. U razgovoru nam je otkrila više o svojim glazbenim planovima, beauty ritualima te je li u njen ljubavni život ušetao netko poseban.

Odrasli ste u obitelji koja se bavi ugostiteljstvom i vodi restoran, a vi ste se odlučili za glazbenu karijeru. Kada ste shvatili da je pjevanje vaša prava strast?

Ja uvijek kažem da je glazba moja prva ljubav, a ugostiteljstvo je nešto s čime sam odrastala te sam kroz taj posao sazrela, ali mu i dorasla. Ne bih nikad mogla odvojiti jedan posao od drugoga i zato sam aktivna na oba polja. U ugostiteljskom poslu imam priliku koristitI znanja koja sam stekla Ekonomskom fakultetu u Rijeci kao i na diplomskom studiju marketinga i upravo zato zaista u njemu uživam. Isto tako ne bih mogla zamisliti život bez glazbe. Ipak je to drugačija vrsta kreative, uzbuđenja oko stvaranja, nastupa i izlaska singlova.

Foto: Instagram

Nastupili ste na Dori s pjesmom "Sretnih dana dat' će Bog" i sudjelovali ste u showu "Superstar". Priželjkujete li još neka glazbena natjecanja u budućnosti?

Svakako ne isključujem ideju da opet idem na Doru, ali kada mi za to dođe prava pjesma i pravi trenutak. Trenutno sam fokusirana na autorski rad, završavanje glazbenog albuma koji će izaći ove jeseni i nastupe.

Na čemu trenutno radite? Imate li kakve poslovne planove?

Imam album u pripremi. Singlovi Otrov i med te Mrak, koji će također biti objavljeni u sklopu nadolazećeg albuma, već su objavljeni na streaming servisima i YouTubeu, a posljednji singl i sam izlazak albuma planiram za kraj listopada. Nakon toga imam još neke projekte na vidiku, ali detalje za sada ne bih otkrivala. Osim velikih planova po pitanju glazbe, upisala sam i somelijerski tečaj tako da radim nešto novo zapravo na oba poslovna plana.

Pomažete li ponekad u restoranu – konobarite li, kuhate ili perete suđe? Što vam je najteže, a što najviše volite raditi?

Ne da pomažem, nego aktivno radim i sudjelujem u radu restorana. Nije strano da u Galiji ‘Al Mare’ radim na menadžerskoj poziciji, a u sklopu nje sam zaista uvijek prisutna i uskačem svom osoblju za sve. Angažirana sam u svim procesima i planovima, pogotovo u marketingu i društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Budući da vam je majka profesionalna kuharica, je li vas učila nekim specijalitetima? Kuhate li i vi?

Mama me nije učila kuhati, već me udaljavala od toga. Baš je jučer izjavila: “Cijeli život sam je pokušavala maknuti od kuhanja, al’ gen je gen.” Kuham, naravno, i u tome uživam. U privatnom životu obožavam pripremati specijalitete za svoje najmilije od nekog jednostavnog finger fooda do morskih specijaliteta, recimo obožavam morskog psa u bijelom vinu, šurlice sa kozicama, ali također volim eksperimentirati sa zdravim kolačima poput proteinskog banana breada i slično. Jako se volim potruditi oko deserta i uvijek kažem da mi je važna estetika jela, mora bit ugodno i oku i nepcu.

Koliko vremena vam obično treba da se pripremite za nastupe (šminka, frizura, odjeća)?

Ovisi o tome kakav je nastup. Kada nije televizijski, spremam se sama i obično mi treba nekih sat do sat i pol vremena. Puno veći dio pripreme ide na probe, pripremu repertoara i slično nego na moje konkretno spremanje. Feniram kosu, stavim neki light makeup, odaberem styling iz svog ormara i to je to.

Šminkate li se često? Preferirate li prirodniji izgled ili jači makeup?

Zapravo preko dana imam jednostavniji makeup koji uključuje BB kremu, maskaru, rumenilo i sjajilo, a onda kad je u pitanju neka ozbiljnija prilika, kao što je red carpet ili nastup dodajem više proizvoda i možda odem kod profesionalnog frizera. Preferiram što prirodniji izgled i nastojim da to bude moj look.

Na društvenim mrežama vas pratitelji često obasipaju komplimentima na račun izgleda. U čemu je tajna vaše vitke linije? Pazite li na prehranu, vježbate li ili je u pitanju genetika?

Godinama sam mučila muku s kilažom, nisam nikad bila debela, ali nisam bila ni potpuno zadovoljna. Zadnjih otprilike godinu dana napokon sam se dovela u red kad sam počela intenzivno paziti na prehranu, odabir namirnica i kombinaciju namirnica. Čak bi rekla da imam tendenciju debljati se ako iznimno ne pazim na prehranu. Vježbam minimalno i to je ono na čemu još moram poraditi. Voljela bih u raspored ubaciti trening snage, ali osim toga dosta sam aktivna u smislu dnevnih zadataka i laganih šetnji sa psom.

Foto: Instagram

Estetske korekcije danas su sve češće prisutne. Što mislite o estetskim korekcijama? Biste li se podvrgnuli nekoj?

Mislim da živimo u vremenu kada se veliki naglasak stavlja na tijelo i fizički izgled pa zato nije ni čudno da su estetske korekcije prestale biti taboo tema. Mislim da svako ima pravo raditi sa svojim izgledom što želi pa prema tome podržavam estetske korekcije, pogotovo one koje ljudi rade zbog starenja ili podizanja samopouzdanja. Ipak mislim da kao i u svemu u životu, tako i u estetskim zahvatima, treba postojati neka mjera. Do sada još nisam radila ništa i trenutno nemam potrebu, što ne znači da jednog dana neću. Ako ikada i dođe do neke potrebe ili želje, voljela bih da to izgleda ukusno i nenametljivo.

Kako se opuštate nakon radnog dana? Što najviše volite raditi?

Za početak se najviše volim naspavati. (smijeh). Ima perioda kada mi stvarno fali sna i kada su mi dani užurbani i stresni. Osim toga volim provoditi vrijeme u prirodi, šetati sa svojim psom, otići na plažu, dobro se posunčati i naravno barem jednom godišnje otići na godišnji odmor van Hrvatske daleko od svega. Puni me vrijeme s prijateljima i kolegama glazbenicima te neobavezna druženja u krugu obitelji.

Kakav je vaš ljubavni status? Postoji li netko poseban u vašem životu?

Srce mi je mirno i veselo, a sve ostalo neka ostane lijepa mala enigma. (smijeh)

POGLEDAJTE VIDEO: Nitko ne želi predavati fiziku, mjesta na PMF-u ima kao i priči: Istražili smo što se događa