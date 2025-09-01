Stado krava napalo bračni par u Austriji: Muškarcu (85) nije bilo spasa

Muškarac (85) iz Beča preminuo je nakon što je stado krava napalo njega i njegovu suprugu (82) dok su planinarili sa psom u Ramsau am Dachstein u Gornjoj Štajerskoj. Planinari koji su se slučajno zatekli u blizini odmah su im pružili prvu pomoć i pozvali hitne službe, piše Vienna.at.

Incident se dogodio u nedjelju poslijepodne kada je stariji par krenuo šumskom stazom od Türlwandhütte prema Austriahütte. Oko 17.45 sati naišli su na stado krava s tri teleta. Prema riječima svjedoka, pas je uznemirio stoku, nakon čega je uslijedio napad. Par je napadnut i pregažen, a muškarac i njegova supruga su zadobili teške ozlijede.

Muškarac je helikopterom Christophorus 14 prevezen u bolnicu Cardinal Schwarzenberg u Salzburgu, no preminuo je na putu. Njegova supruga je helikopterom C17 prevezena u Sveučilišnu bolnicu u Salzburgu. Njezino stanje je stabilno.

Javno tužiteljstvo u Leobnu naložilo je obdukciju kako bi se utvrdilo je li smrt muškarca posljedica ozljeda zadobivenih u napadu. Istraga će utvrditi jesu li ozlijede zadobivene tijekom napada uzrok njegove smrti. Policija provodi istragu o točnim okolnostima događaja. Iz policije naglašavaju da je preminuli muškarac bio iskusni planinar.

