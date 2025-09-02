Znaju nešto što mi ne znamo? Francuske bolnice dobile nalog da se pripreme za rat

Francuske bolnice dobile su ozbiljno upozorenje: pripremite se za "veliki vojni angažman“ do ožujka 2026. godine, piše Metro.co.uk.

Satirični tjednik Le Canard enchaîné objavio je vijest, ali ministrica zdravstva Catherine Vautrin kasnije je potvrdila informaciju.

U pismu koje je francusko Ministarstvo zdravstva poslalo u srpnju navodi se da bolnice moraju biti pripremljene do ožujka 2026. za potencijalno "veliko vojno raspoređivanje“.

Dodaje se da bolnice moraju biti pripremljene za liječenje ranjenih francuskih i stranih vojnika te da moraju moći brinuti za 10.000 do 15.000 muškaraca do 180 dana.

"Sasvim je normalno da zemlja predviđa krize i njihove posljedice. To je dio predviđanja, baš kao i strateško gomilanje zaliha. Nisam još bila na dužnosti kada je izbio Covid-19, ali ne zaboravimo da smo u to vrijeme bili nespremni", objasnila je Vautrin.

U pismu se također spominje planiranje medicinskih mjesta u blizini luka i zračnih luka kako bi se vojnici mogli brzo premjestiti.

Vodič za preživljavanje

Prije nekoliko mjeseci, Francuska je izdala "vodiče za preživljavanje".

Priručnik od 20 stranica sadrži 63 mjere o tome kako se Francuzi mogu zaštititi od oružanih sukoba, prirodnih katastrofa, industrijskih nesreća i curenja nuklearnog materijala. Navedene su osnovne potrepštine za sve scenarije koje uključuju šest litara vode, konzerviranu hranu, baterije, svjetiljke, paracetamol i zavoje.

Međutim, Francuzi tvrde da priručnik nema veze s prijetnjama Vladimira Putina.

Umjesto toga, navodi se da se priručnik izrađuje od 2022., nakon pandemije COVID-19, kako bi se zemlja pripremila za sličan scenarij.

Glavno tajništvo za obranu i nacionalnu sigurnost (SGDSN), koje stoji iza stvaranja priručnika, reklo je da će pomoći ljudima da se suoče sa "svim vrstama kriza".

Međutim, nudi savjete o tome što učiniti u slučaju nuklearnog napada (savjetuje građanima da zaključaju svoja vrata) i govori im najbolji način da se pridruže lokalnim obrambenim snagama ako je napad neizbježan.

Francuski list Le Figaro izvijestio je da bi objava mogla sugerirati da Francuska "reagira na nestabilnu međunarodnu situaciju“.

Inače, Francuska je povećala svoje obrambene izdatke, s trenutnih 2 posto na 3-3,5 posto BDP-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Benkovac tuguje: Cesta odnijela još dva života, zadarska bolnica puca po šavovima