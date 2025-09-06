Autom pokosio majku i troje djece na nogostupu! Trogodišnje dijete helikopterom prevezeno u bolnicu

U teškoj prometnoj nesreći u mjestu Stuhr, nedaleko od Bremena, automobil je u petak poslijepodne naletio na majku i njezino troje djece dok su se kretali nogostupom, piše Fenix.

Majka i najmanje jedno drugo dijete zadobili su teške tjelesne ozljede. Svi ozlijeđeni primili su hitnu medicinsku pomoć na mjestu nesreće, a trogodišnje dijete helikopterom je hitno prevezeno u bolnicu zbog ozljeda opasnih po život. U kritičnom je stanju.

Policija istražuje nesreću

Njemačka policija izvijestila je da je do nesreće došlo kada je vozač osobnog automobila, navodno zaslijepljen niskim suncem, izgubio kontrolu nad vozilom u zavoju, sletio s ceste, prešao preko nogostupa i zaustavio se tek u obližnjem grmlju.

Nije isključena mogućnost da je doista nisko sunce uzrokovalo zasljepljivanje vozača, što je dovelo do gubitka kontrole nad vozilom, ali policija još istražuje nesreću.

Za sada nije poznato hoće li protiv vozača biti podignuta kaznena prijava.

