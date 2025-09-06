Trump nazvao Madura 'narko-teroristom': Šalje vojsku na Karibe i prijeti novim udarima

Predsjednik Donald Trump razmatra opcije za vojne udare protiv narko-kartela koji djeluju u Venezueli te moguće napade unutar zemlje kao dio šire strategije usmjerene na slabljenje predsjednika Nicolása Madura, piše CNN.

Smrtonosni napad u utorak na navodni brod s drogom koji je isplovljavao iz Venezuele bio je jasan odraz tih opcija i eskalacija u kampanji Trumpove administracije protiv kartela. Taj je udar tek početak šire operacije za iskorjenjivanje trgovine narkoticima u regiji i moguće potkopavanje Madurove vlasti.

Upitan u petak želi li promjenu režima u Venezueli, Trump je odgovorio: "O tome ne govorimo. Ali govorimo o činjenici da je [Venezuela] imala izbore, vrlo čudne izbore, blago rečeno".

Trump prozvao Madura da vodi bandu Tren de Aragua

Administracija je pokušala povezati Madura s globalnom borbom protiv narkotika i proglasila ga je "narko-teroristom" povezanim s kartelima i udvostručila nagradu za njegovo uhićenje na 50 milijuna dolara.

Trump je optužio Madura da vodi bandu Tren de Aragua, a Maduro je porekao bilo kakvu vezu s bandom za koju njegova vlada tvrdi da je neaktivna u Venezueli nakon racije u zatvoru 2023.

"Madurov režim nije legitimna vlast Venezuel. To je narko-teroristički kartel, a Maduro nije predsjednik, već bjegunac optužen za krijumčarenje droge u SAD-u", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Ranije ove godine Trump je odobrio vojsci da provodi smrtonosne operacije protiv kartela koji su proglašeni terorističkim skupinama, a osumnjičene krijumčare tretiraju kao neprijateljske borce, a ne kao kriminalce.

Militarizacija na Karibima

U posljendjih par tjedna, Amerika je rasporedila znatne vojne snage u Karibima, što je, prema dužnosnicima Bijele kuće, bila poruka Maduru. U blizini Venezuele sada se nalaze ratni brodovi naoružani krstarećim raketama Tomahawk, napadna podmornica, različiti borbeni zrakoplovi te više od 4.000 američkih marinaca i mornara.

Trumpova administracija naredila je raspoređivanje i deset borbenih zrakoplova F-35 u zračnoj luci u Portoriku kako bi se provele operacije protiv narkokartela.

Američki predsjednik razmatra mogućnosti za daljnje napade, uključujući potencijalne napade na sumnjive mete narkokartela unutar Venezuele, a takav napad značio bi veliku eskalaciju. Državni tajnik Marco Rubio nije isključio mogućnost napada na venezuelanskom tlu.

Iako zaoštravaju retoriku, SAD i dalje surađuje s Venezuelom

"Ovo je protunarkotička operacija. Borit ćemo se protiv kartela gdje god da su", rekao je Rubio.

Za napad na brodu izjavio je: "Umjesto da ga presretnemo, po predsjednikovoj naredbi, raznijeli smo ga. I dogodit će se opet".

Ipak, izvori upozoravaju da zasad nema naznaka da je Trump donio konačnu odluku o udarima unutar Venezuele, iako Bijela kuća ne isključuje nove akcije.

Unatoč zaoštravanju retorike, SAD i dalje u tišini surađuje s venezuelanskim vlastima na deportacijskim letovima, a nedavno je obnovljena i dozvola američkom energetskom gigantu Chevronu za rad u toj zemlji s najvećim dokazanim rezervama nafte na svijetu.

