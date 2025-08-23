Trumpovi planovi razbjesnili Venezuelu, Maduro pozvao na mobilizaciju: 'Svi u miliciju!'

Venezuela planira dodatno novačiti ljude u milicijski ogranak oružanih snaga zemlje, uslijed sve većih prijetnji Sjedinjenih Američkih Država zbog navodne umiješanosti vlasti u međunarodnu trgovinu drogom.

Odazivajući se pozivu, dobrovoljci su se prijavljivali u Bolivarsku miliciju Venezuele u vojarnama i na trgovima diljem zemlje, izvijestila je u subotu državna televizija Telesur. "Pozivamo cijeli narod da se ujedini i pridruži miliciji,“ izjavio je predsjednik Nicolás Maduro. "

"Poručujemo imperijalizmu: prekinite s prijetnjama. Venezuela vas odbacuje. Venezuela želi mir", dodao je. Bolivarska milicija zamišljena je kao dopuna redovitim oružanim snagama. Prema vlastitim podacima, ima oko 4,5 milijuna članova, među kojima su pričuvnici, pripadnici Madureve Ujedinjene socijalističke stranke, zaposlenici državnih poduzeća i umirovljenici.

Sumnje u učinkovitost milicije

Unatoč brojnosti, sigurnosni stručnjaci sumnjaju u učinkovitost same milicije. Prema tvrdnjama američke vlade, Madurov režim pretvorio je Venezuelu u narko-državu, udružujući se s kolumbijskim gerilcima kako bi putem organizacije poznate kao Kartel sunca, navodno sastavljene od visokih venezuelanskih dužnosnika, izvozio drogu u Europu i SAD.

U četvrtak su američko ministarstvo pravosuđa i State Department udvostručili nagradu za informacije koje bi dovele do uhićenja Madura, na 50 milijuna dolara.

