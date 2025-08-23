Zamjenik Meloni uputio žestoku poruku Macronu: 'Obuci pancirku, uzmi pušku i idi u Ukrajinu'

Francuska je pozvala talijansku veleposlanicu u Parizu na razgovor nakon kritika Mattea Salvinija, zamjenika talijanske premijerke Giorgie Meloni, na račun francuskog predsjednika oko slanja europskih trupa u Ukrajinu, poručivši mu da "on ode tamo ako želi".

Upitan početkom tjedna bi li komentirao pozive Emmanuela Macrona za slanje vojnika iz europskih zemalja u Ukrajinu ako dođe do sporazuma s Rusijom, Salvini mu je poručio: "Ti idi tako ako želiš. Stavi kacigu, obuci pancirku, uzmi pušku i idi u Ukrajinu".

Salvini često komentira Macrona

Iz francuskih diplomatskih izvora se doznaje da su "talijansku veleposlanicu podsjetili da te opaske štete ozračju povjerenja i povijesnih odnosa između dviju zemalja, kao i najnovijem razvoju bilateralnih veza u kojima postoji snažno preklapanje stavova, posebice kada se radi o nepokolebljivoj podršci Ukrajini".

Salvini, populistički čelnik desne stranke Liga i ministar prometa u konzervativnoj vladi premijerke Giorgie Meloni, ne štedi kritike na račun Macrona, poglavito oko Ukrajine.

Macron nastoji mobilizirati što veću potporu za Ukrajinu u slučaju prekida vatre, na čemu radi s ostalim zapadnim čelnicima, osobito s britanskim premijerom Keirom Starmerom.

