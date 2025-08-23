Nizozemski ministar podnio ostavku: 'Nedovoljno sam bio u mogućnosti poduzeti značajnije mjere'

Nizozemski ministar vanjskih poslova, Caspar Veldkamp, podnio je ostavku nakon što sastanak vlade nije uspio osigurati sankcije protiv Izraela, što je oslabilo već krhku privremenu nizozemsku vladu.

Veldkampovi kolege iz centrističke stranke Novi socijalni ugovor (NSC) također su napustili sastanak nakon što je rasprava u petak navečer došla do zastoja u pogledu uvođenja oštrijih mjera protiv Izraela, javlja Guardian.

Rasprava o poduzimanju daljnjih koraka protiv Izraela uslijedila je nakon što je Nizozemska zajedno s 20 drugih zemalja u četvrtak potpisala zajedničku izjavu kojom se osuđuju izraelski planovi za izgradnju ilegalnog naselja na okupiranoj Zapadnoj obali. Kritičari tvrde da bi naselje s 3.400 kuća podijelilo teritorij na dva dijela.

Nizozemska je u srpnju zabranila ulazak izraelskim ministrima ekstremne desnice, Itamaru Ben-Gviru i Bezalelu Smotrichu.

'Odbijaju priznati alarmantnu situaciju'

Nakon petak sastanka, Veldkamp – inače bivši ambasador u Izraelu – rekao je nizozemskoj novinskoj agenciji ANP da je “nedovoljno bio u mogućnosti poduzeti značajnije dodatne mjere”. U izjavi kojom je najavio svoju ostavku, rekao je: “Živimo u vremenu neviđene geopolitičke napetosti, gdje diplomacija ima važniju ulogu nego ikad.”

Podršku njegovom stavu dala je NSC, rekavši da njihovi koalicijski partneri, centar-desna Stranka za slobodu i demokraciju (VVD) i populistički Pokret farmera i građana (BBB), “odbijaju priznati alarmantnu situaciju [u Gazi] i poduzeti potrebne korake”.

U Nizozemskoj su održani brojni prosvjedi kako bi se izvršio pritisak na vladu da poduzme mjere protiv izraelskog rata u Gazi, koji se približava svojoj drugoj godišnjici. Između 100.000 i 150.000 ljudi sudjelovalo je u demonstracijama u Haagu u lipnju, što je bio najveći prosvjed u Nizozemskoj u posljednja dva desetljeća.

Veldkampova ostavka uslijedila je nakon što su stručnjaci pod pokroviteljstvom UN-a u petak izjavili da je grad Gaza i okolna područja zahvatio “potpuno ljudski uzrokovanu” glad, te da bi broj umrlih mogao eksponencijalno porasti. Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC) od svog osnutka 2004. godine proglasila je samo četiri gladi, a najnovija je bila u Sudanu prošle godine.

