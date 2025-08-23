Horor na parkiralištu groblja: Autom uletio u grupu ljudi, poginuli brat i sestra blizanci

Strašna nesreća dogodila se na parkiralištu groblja u njemačkom gradu Krefeldu. Automobil je uletio u skupinu ljudi, muškarac i žena, oboje stari 72 godine, poginuli su na mjestu nesreće, javlja Fenix magazin.

Prema informacijama policije, poginuli su bili blizanci. Istražitelji zasad polaze od toga da se radi o nesretnom slučaju. Navodno je vozač (77) srebrnog VW-a oko 10 sati u izgubio kontrolu nad vozilom i zabio se u skupinu ljudi na parkiralištu groblja Gellep-Stratum.

Blizanci su bili zgnječeni ispod automobila i preminuli su na mjestu nesreće. Na parkiralištu i groblju nalazile su se i druge osobe koje su svjedočile nesreći te im je pružena psihološka pomoć.

Prema informacijama BILD-a, u trenutku nesreće nije bilo pogreba. Pretpostavlja se da su žrtve bile na groblju radi održavanja groba ili posjeta pokojnicima.

Trenutno je na mjestu događaja prisutan samo prometni odjel policije Krefeld, dok su radovi na uklanjanju posljedica nesreće već završeni. Točni uzroci nesreće još se utvrđuju.

