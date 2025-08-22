Djevojčici dao poklon, kad ga je otvorila uslijedilo je zaprepaštenje: Policija traži svjedoke

Desetogodišnja djevojčica iz njemačkog grada Triera primila je u autobusu dar od nepoznatog muškarca. Darovao joj je privjesak na kojem je bio mali plišani medvjedić. Međutim, nakon što je otvorila pretinac na plišanom medvjediću, otkrila je mali GPS uređaj, piše Fenix magazin.

Incident se dogodio u utorak, kada je stariji muškarac sjeo pored djevojčice u autobusu i poklonio joj privjesak za ključeve s plišanim medvjedićem. Djevojčica je dar prihvatila, no nešto kasnije, kad je izašla iz vozila, primijetila da medvjedić ima skriveni patentni zatvarač.

Otvorivši ga, otkrila je GPS tracker. Djevojčica je odmah odbacila privjesak i povjerila se majci, koja je odmah obavijestila policiju.

Istraga u tijeku

Policija iz Triera je pokrenula istragu, a zahvaljujući snimkama sigurnosnih kamera, uspjeli su identificirati 64-godišnjeg muškarca koji je djevojčici predao privjesak.

U prvom ispitivanju, muškarac je potvrdio svoj susret s djevojčicom, no istraga je još uvijek u tijeku, a vlasti napominju da trenutno ne postoje nikakvi dokazi koji bi povezivali slučaj s pedofilijom.

Policija poziva sve svjedoke da se jave kako bi pomogli u rasvjetljavanju svih okolnosti ovog incidenta. Istraga ostaje otvorena, a vlasti nastavljaju pratiti razvoj situacije.

