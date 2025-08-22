Dječaka (12) oteo pedofil: Situacija je izmakla kontroli, za dlaku je izbjegao tragediju

Po uzoru na popularnu američku emisiju "To Catch a Predator", 12-godišnjak i njegov prijatelj pokušali su razotkriti pedofila. Taj potez pošao je po zlu kada je dječaka oteo višestruko prijavljivani seksualni prijestupnik, piše Daily Mail.

Incident se dogodio u Airdrieju, Kanada, gdje je grupa od najmanje deset dječaka putem Snapchata stupila u kontakt s 37-godišnjim muškarcem, Zainom Alnoorom Merchantom. Djeca su dogovorila susret, a jedan od dječaka dobrovoljno je ušao u vozilo osumnjičenog, dok su ostali u tajnosti snimali sve mobitelima.

Situacija je vrlo brzo izmakla kontroli. Merchant je dao gas kada je dječak ušao u auto i odvezao se. Dječak je, srećom, uspio iskočiti iz vozila kada se zaustavilo na semaforu. Čim je uspio pobjeći, pozvao je hitne službe.

Potjera s helikopterom

Policija je brzo reagirala, no Merchant se odbijao zaustaviti. U potjeri su sudjelovali pripadnici RCMP-a (Kraljevske kanadske konjičke policije), calgaryska policija i policijski helikopter.

Osumnjičeni je uhvaćen u sjeveroistočnom Calgaryju, nakon čega su mu podignute brojne teške optužnice: otmica djeteta mlađeg od 14 godina, seksualno ometanje, poticanje na seksualni dodir, protupravno zatočenje, bijeg od policije, te kršenje uvjetne kazne zbog kontakta s maloljetnicima i korištenja interneta.

Ovaj incident još je jednom potaknuo zabrinutost policije zbog sve učestalijih pokušaja mladih da samoinicijativno "hvataju" pedofile putem interneta.

Amaterski lov na pedofile 'nije vrijedan rizika'

"Radi se o nevjerojatno opasnim situacijama koje si mladi sami stvaraju. Nikome ne preporučujemo ovakve osvetničke i samostalne akcije", rekao je narednik RCMP-a iz Airdrieja, Christopher Hrynyk.

"S ovim prijestupnikom već smo imali više istraga, što dodatno naglašava koliko je rizično sastajati se s nepoznatima. Ovakvi pokušaji često završavaju nasiljem, seksualnim napadima ili čak samoubojstvima. Nije vrijedno rizika", rekao je Mark Auger, iz Alberta Law Enforcement Response Teams.

'To Catch a Predator'

Lov na pedofile popularizirala je dugotrajna emisija "To Catch a Predator", koju je vodio Chris Hansen. U emisiji su se zaposlenici predstavljali kao djeca u online chat sobama i forumima kako bi zavarali perverznjake koji su ih željeli upoznati radi seksa.

Kad bi se pedofil pojavio na sastanku, umjesto djeteta dočekao bi ga Hansen, koji bi ga suočio pred kamerom prije nego što bi ga policija uhitila.

Ta se situacija vratila posljednjih godina, a YouTuberi i druge osobe na društvenim mrežama izvode iste poteze. Međutim, ovi pokušaji uglavnom neobučenih osvetnika i influencera, bez obuke za provođenje zakona, često krenu po zlu.

