Neonacist Sven promijenio spol i postao Svenja: Kaznu će služiti u ženskom zatvoru

Istaknuti njemački ekstremni desničar, koji je transrodne osobe odbacivao kao fašiste i "parazite društva", dobio je dopuštenje da izdržava zatvorsku kaznu u ženskom zatvoru nakon što je službeno promijenio spol, prenosi BBC.

Marla-Svenja Liebich (53), koja je do prosinca nosila ime Sven, osuđena je za poticanje mržnje, nedopušten ulazak u posjed te kazneno djelo uvrede. Izrečena joj je kazna zatvora od 18 mjeseci zbog, među ostalim, pokušaja prodaje bejzbolske palice preko interneta kao "pomagala za deportaciju".

Foto: X/screenshot

Postavlja se pitanje je li neonacist iskoristio nedavnu reformu koja je značajno olakšala promjenu službeno registriranog spola. Prema prijašnjem njemačkom zakonu, za promjenu spola bila su potrebna dva odvojena mišljenja medicinskih stručnjaka. No, u studenom je stupio na snagu Zakon o samoodređenju, kojim je prag za promjenu spola snižen na jednostavno potpisivanje obrasca u mjesnom matičnom uredu.

Vodeća figura na ekstremno desnoj sceni

Liebich je od devedesetih godina jedan od vodećih aktera na istočnonjemačkoj ekstremno desnoj sceni te je vodio regionalni ogranak otvoreno nacističke organizacije pod nazivom Blut und Ehre (Krv i čast), koja je zabranjena 2000. godine.

Foto: Profimedia

Kasnije je organizirao brojne prosvjede u svojem rodnom gradu Halleu, gdje je lokalni ogranak njemačke obavještajne službe napisao da su Liebichove aktivnosti bez presedana u čitavoj zemlji. Posljednjih nekoliko godine Liebich vodi kampanje u prilog Putinovom režimu.

Liebich je organizirao prosvjede po istočnoj Njemačkoj, uključujući i skup tijekom posjeta Angele Merkel, tadašnje kancelarke, opernom festivalu u Bayreuthu. Tada je pozvao "Merkelovu mladež" da stanje uz njega, irnično se referirajući na Hitlerovu mladež.

Foto: Profimedia

Žestoki protivnik LGBTQ pokreta

Liebich je također žestoki protivnik LGBTQ pokreta. Mjesec ponosa, 2022. godine, obilježio je fotografijom zapaljene zastave duginih boja uz opis: "Napokon se marginalizirani 'abecedni ljudi' ponovno čine vidljivima, dok će tijekom preostalih 11 mjeseci u godini sve biti posvećeno njihovoj vidljivosti. Dobro se čuvajte i nemojte se zaraziti majmunskim boginjama zbog svojih spontanih susreta na Grindru u zahodu željezničkog kolodvora".

Kritičari smatraju da Liebichova iznenadna konverzija u zagovornika prava queer osoba ima više veze sa željom za blažim uvjetima u ženskom zatvoru u Chemnitzu nego s iskrenom promjenom stava. Također mnogi sumnjaju da bi Liebich mogao predstavljati opasnost za zatvorenice.

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajinac u Direktu o Donaldu Trumpu: 'On je veličanstveno ništa'