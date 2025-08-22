DRAMATIČNA SNIMKA /

Filmska potjera za krijumčarima droge: Nasukali se na plažu i šokirali kupače

Foto: X/screenshot

Krijumčari su u bijegu napustili čamac, ostavivši za sobom čak 230 kilograma kokaina, pakiranog u šest bala

22.8.2025.
9:21
danas.hr
X/screenshot
Britanska Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala (NCA) objavila je dramatične snimke potjere za krijumčarima droge koja se odvijala uz obalu Gwynvera, u Penzanceu. Policija je krijumčare pratila čak 45 kilometara, prije nego što su se nasukali na plažu pred šokiranim kupačima.

Dvojica muškaraca potom su iskočila iz čamca i počela bježati, no policija ih je brzo okružila rasporedivši se u formaciju nalik lepezi kako bi im presjekla put, javlja The Sun.

Krijumčari su u bijegu napustili čamac, ostavivši za sobom čak 230 kilograma kokaina, pakiranog u šest bala. Vrijednost zaplijenjene droge procjenjuje se na oko 21,6 milijuna eura.

Foto: X/screenshot

Osuđeni na dugogodišnje kazne

Scott Johnston (38) iz Havanta i Edwin Yahir Tabora Baca (33) iz Barcelone privedeni su i osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne. Johnston je dobio 24 godine zatvora, a njegov će suučesnik iza rešetaka provesti 17 godina i sedam mjeseci.

Policija je u sklopu istrage uhitila još pet muškaraca povezanih s krijumčarskim lancem. Michael May (47) i Terry Willis (44) organizirali su preuzimanje droge i osuđeni su na 19, odnosno 21 godinu i osam mjeseci zatvora.

Foto: X/screenshot

Peter Williams (43) osuđen je na 16 godina i devet mjeseci zatvora, a Bobbie Pearce (29) dobio je kaznu od 15 godina i četiri mjeseca. Obojica su bili izravno uključeni u kriminalnu skupinu koja je osmislila cijelu operaciju.

Foto: X/screenshot
Foto: X/screenshot

Alex Fowlie (35), koji je osigurao čamac korišten u pokušaju krijumčarenja, bit će osuđen 5. rujna.

"Ovo su ozbiljne kazne za šestoricu muškaraca kojima nije bilo stalo do razaranja koje kokain ostavlja za sobom – zanimala ih je isključivo zarada", izjavio je viši istražitelj NCA-e Barry Vinall. Dodao je kako su, u suradnji s Graničnom službom, spriječili da velika količina droge dospije na britanske ulice.

