Filmska potjera za krijumčarima droge: Nasukali se na plažu i šokirali kupače

Britanska Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala (NCA) objavila je dramatične snimke potjere za krijumčarima droge koja se odvijala uz obalu Gwynvera, u Penzanceu. Policija je krijumčare pratila čak 45 kilometara, prije nego što su se nasukali na plažu pred šokiranim kupačima.

Dvojica muškaraca potom su iskočila iz čamca i počela bježati, no policija ih je brzo okružila rasporedivši se u formaciju nalik lepezi kako bi im presjekla put, javlja The Sun.

Four men have been jailed for more than 82 years in total, for their parts in a plot to smuggle cocaine worth millions into the UK.



FULL STORY ➡️ https://t.co/48nHpC4P7L pic.twitter.com/FiaKDnUMAU — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) August 1, 2025

Krijumčari su u bijegu napustili čamac, ostavivši za sobom čak 230 kilograma kokaina, pakiranog u šest bala. Vrijednost zaplijenjene droge procjenjuje se na oko 21,6 milijuna eura.

Foto: X/screenshot

Osuđeni na dugogodišnje kazne

Scott Johnston (38) iz Havanta i Edwin Yahir Tabora Baca (33) iz Barcelone privedeni su i osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne. Johnston je dobio 24 godine zatvora, a njegov će suučesnik iza rešetaka provesti 17 godina i sedam mjeseci.

Policija je u sklopu istrage uhitila još pet muškaraca povezanih s krijumčarskim lancem. Michael May (47) i Terry Willis (44) organizirali su preuzimanje droge i osuđeni su na 19, odnosno 21 godinu i osam mjeseci zatvora.

Foto: X/screenshot

Peter Williams (43) osuđen je na 16 godina i devet mjeseci zatvora, a Bobbie Pearce (29) dobio je kaznu od 15 godina i četiri mjeseca. Obojica su bili izravno uključeni u kriminalnu skupinu koja je osmislila cijelu operaciju.

Foto: X/screenshot

Foto: X/screenshot

Alex Fowlie (35), koji je osigurao čamac korišten u pokušaju krijumčarenja, bit će osuđen 5. rujna.

"Ovo su ozbiljne kazne za šestoricu muškaraca kojima nije bilo stalo do razaranja koje kokain ostavlja za sobom – zanimala ih je isključivo zarada", izjavio je viši istražitelj NCA-e Barry Vinall. Dodao je kako su, u suradnji s Graničnom službom, spriječili da velika količina droge dospije na britanske ulice.

POGLEDAJTE VIDEO: Sutkinja koja je oslobodila mladića zbog ZDS: 'Treba li MUP procesuirati i predsjednika Sabora i ministre?'