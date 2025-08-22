Divovski virus iznenadio dosad neviđenom karakteristikom: 'Slučajnost ili...?

Virusna čestica s neviđeno dugim "repom" pronađena je u Tihom oceanu u trenutku dok je inficirala plankton. Virus, nazvan PelV - 1, koristi svoj rep kako bi se pričvrstio na žrtvu te istovremeno prenosi svoj genetski materijal, piše Science Alert.

Oceanograf Sveučilišta Cornell Andrian Gajigan sumnja da bi ovaj impresivni dodatak mogao pomoći virusu da pronađe svoje ponekad rijetko smještene planktone, koji plutaju u gornjim slojevima prostranog, otvorenog oceana.

Foto: Biorxiv

Prije otkrića PelV-1, rekord je držao virus P74-26 s repom dugim 875 nanometara. Tipična dužina za viruse tek oko 135 nanometara. Znanstvenici ističu kako je rep PelV-1 gotovo tri puta duži od prethodnog rekordera.

Divovski virusi

"Ovaj rep je dulji od repa bilo kojeg drugog virusa. Je li to slučajnost ili neki temeljni mehanizam ograničava omjer bez obzira na taksone, nije poznato“, napominju istraživači.

Otkad su divovski virusi prvi put otkriveni 2003. godine, priredili su nam mnoga iznenađenja. Neki su veći od bakterija, drugi kriju tajne o našim vlastitim staničnim strukturama, a neki dovode u pitanje granicu između živih i neživih bića.

Dinoflagelati igraju ogromnu ulogu u našem ekosustavu, doprinoseći zemljinom kisiku, kao i kruženju mnogih drugih hranjivih tvari, uključujući ugljik, oko planeta. Također mogu uzrokovati štetno cvjetanje algi, što značajno utječe na naše vodene putove i one koji ovise o njima, od divljih životinja do ribarstva.

Ali "kako virusi utječu na ekologiju dinoflagelata i dalje je malo poznato", objašnjava tim. Do sada je iz planktona izolirano vrlo malo virusa, tako da sigurno postoji još mnogo neobičnosti koje treba otkriti.

