Smrt u turističkoj atrakciji: Vodičica se srušila usred obilaska, nije joj bilo pomoći

Turistička vodičica (56) Giovanna Maria Giammarino srušila se tijekom obilaska rimskog Koloseuma po velikoj vrućini i preminula na mjestu od srčanog udara unatoč naporima turista i hitnih službi.

Zbog tragedije u srcu talijanskog glavnog grada, na noge su se dignuli kolege turistički vodiči koji su ponovili zahtjeve za preispitivanjem ljetnog radnog vremena nekih od najvećih gradskih atrakcija.

Udruga certificiranih turističkih vodiča poručila je da je njezina smrt dokaz fizičke težine koju ovaj posao ima na tijelo i pozvala vlasti da produže radno vrijeme Koloseuma kako bi se obilasci mogli održavati rano ujutro kada je hladnije ili kasnije navečer.

Posjetitelji trenutačno Koloseum mogu obići od 8.30 ujutro do 19.15 sati od kraja ožujka do kraja rujna.

"Radno vrijeme Arheološkog parka Koloseum [koji uključuje Koloseum, Forum i Palatinsko brdo] mora se promijeniti tijekom ljeta“, navodi se u izjavi AGTA-e objavljenoj na društvenim mrežama.

Apel struke

Dodaju da je beskorisno svake godine pričati o "toplinskoj krizi" kao da je to nešto novo. "Klimatske promjene su činjenica i već je nekoliko godina rad na Rimskom forumu od 22.00 do 16.30 sati nepodnošljiv", dodaju.

Smrt 56-godišnje vodičice uslijedila je par tjedana nakon što je Svjetska federacija turističkih vodiča upozorila da "ekstremne vrućine nisu iznimka i da to zahtjeva pažnju, prilagodbu i solidarnost unutar profesije", navodi Guardian.

Predlažu novo radno vrijeme od 7 do 20.15 sati od početka lipnja barem do kraja kolovoza.

Udruga je izjavila da su mizerne mirovine i ekonomska nesigurnost prisilile mnoge njezine članove da se potrude i rade neodrživim tempom kako bi mogli uzdržavati svoje obitelji.

"U utorak je vodičica otišla zauvijek, ali posljednjih godina previše ih je napustilo ovu aktivnost zbog drugih 'sigurnijih' i manje zahtjevnih poslova“, dodaje se u izjavi. "Trebamo veću zaštitu", apelira struka.

Vlasti Koloseuma izrazile su sućut Giammarininoj obitelji i rekle koliko cijene njezinu "profesionalnu predanost“, a u znak poštovanja i žalosti svjetla Koloseuma ugašena su u srijedu u 21 sat.

