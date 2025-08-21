Putnici u panici gledali dio krila koji se odlomio tijekom leta: 'Avion se tresao!'

Dio krila Boeinga 737 Delta Air Linesa odlomio se u utorak tijekom leta za Teksas. Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) pokrenula je istragu o incidentu, piše CNN.

Putnici na letu 1893 iz Orlanda za Austin primijetili su da se dio zakrilca odvojio od krila. Snimka putnice Shanile Arif prikazuje oštećeni dio koji visi dok se zrakoplov kreće stotinama kilometara na sat na velikoj visini.

Delta Air Lines Flight 1893 was flying from Orlando International to Austin-Bergstrom International Airport when passengers noticed… pic.twitter.com/2eAMVLRzxJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 21, 2025

Savezna uprava za zrakoplovstvo istražuje slučaj nakon što se zakrilce na krilu Boeinga 737 djelomično odlomilo prije slijetanja u Teksasu u utorak.

"Osjećali smo da je riječ o jakoj turbulenciji. Avion se tresao“, rekla je Shanila Arif.

"Gospođa ispred nas pogledala je kroz prozor i rekla nam da je slomljeno. I ja sam pogledala i uplašila se“

Bojali su se da ne uzrokuje pad

Video koji je snimila Arif prikazuje zakrilce kako visi iza krila, dok je avion letio stotinama milja na sat tisuće metara u zraku.

Brinula se da bi, ako se komad potpuno odlomi, mogao udariti u rep zrakoplova i uzrokovati pad.

Nakon slijetanja "primjećeno je da dio zakrilca lijevog krila nije na mjestu“, priopćila je tvrtka Delta Air Lines.

"Zrakoplov je izvan upotrebe zbog održavanja.“

Zakrilca su površine na stražnjoj strani krila dizajnirane da se izvlače za polijetanje i slijetanje.

"Ispričavamo se našim putnicima zbog njihovog iskustva jer ništa nije važnije od sigurnosti naših ljudi i putnika“, rekla je zrakoplovna tvrtka.

U zrakoplovu je bilo 62 putnika i šest članova posade. Nitko nije ozlijeđen.

Delta se obvezala na punu suradnju s FAA-inom istragom.

