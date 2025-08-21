Putin postaje Veliki brat: Svim Rusima naredio da instaliraju državnu aplikaciju umjesto WhatsAppa

Aplikacija za slanje poruka MAX koju podržava ruska država, konkurent WhatsAppu, koju se po kritičarima može koristiti za nadzor, mora biti predinstalirana na svim mobitelima i tabletima u Rusiji od idućeg mjeseca, objavila je u četvrtak ruska vlada.

Odluka o promicanju MAX-a, nove aplikacije za slanje poruka koju kontrolira država dolazi nakon što je Rusija ograničila neke pozive na WhatsAppu, u vlasništu Mete, i Telegramu, optuživši platforme u stranom vlasništvu da ne dijele informacije s vlastima u slučajevima koji se odnose na prijevaru i terorizam.

Vlada, koja želi veću kontrolu nad internetom, priopćila je u četvrtak da će MAX, koji će biti integriran s vladinim uslugama, biti na popisu obveznih aplikacija koje moraju biti i predinstalirane na svim uređajima uključujući mobitele i tablete koji se prodaju u Rusiji od 1. rujna.

Ruska trgovina aplikacija RuStore, trenutačno predistalirana na svim Android uređajima, morat će također od istog datuma biti predinstalirana na svim Appleovim uređajima, po vladi.

Internetska televizijska aplikacija na ruskom jeziku LIME HD TV, koja omogućuje besplatno gledanje ruskih televizijskih kanala, bit će predinstalirana na svim smart televizorima koji se prodaju u Rusiji od 1. siječnja, objavila je vlada.

