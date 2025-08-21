Gejmer svjedočio stravičnom ubojstvu prijateljice online: 'Pitao sam je je li zaključala vrata'

Britanski gejmer igrao je online s prijateljicom (32) iz Finske kada je, nakon oko deset sati igre, čuo kako netko razbija prozor. Bespomoćni Britanac policiji je ispričao da je upitao ženu je li zaključala vrata, a kasnije je čuo kako ubojica razgovara s njom na finskom, javlja The Sun.

Susjedi u jugoistočnom finskom gradu Puumali čuli su ženin vrisak, izvijestili su lokalni mediji.

Britanac, koji nije mogao intervenirati s obzirom na to da je bio udaljen oko 1600 kilometara, poslao je mail gradskoj policiji u 5 sati ujutro po lokalnom vremenu. Po njegovoj dojavi policija je izašla na mjesto događaja i pronašla mrtvu ženu u dnevnom boravku.

Nakon ubojstva, zapalio štalu

Policija je istragom otkrila da se ubojica nakon brutalnog zločina odvezao oko 48 kilometara sjeverno do grada Juve, gdje je zapalio štalu. Susjed koji je primijetio požar izišao je i nakon deset minuta svjedočio jezivom prizoru – ubojica je izašao iz zapaljene štale raširenih ruku.

Hitna pomoć brzo je stigla na mjesto događaja i počinitelja prevezla u bolnicu, no muškarac je preminuo od zadobivenih ozljeda. Prema riječima kriminalističke inspektorice Marfe Raipela, koja je vodila istragu, muškarac je bio nepoznat policiji. Raipela je dodala da se događaji ne istražuju kao teroristički čin.

Policija je otkrila da je muškarac dan prije ubojstva, nešto prije 17 sati, iz Imatre stigao u Puumalu. Nakon toga se automobilom dovezao do kuće 32-godišnje žrtve, gdje ju je ubio. Motiv krvavog zločina još nije utvrđen, a policija smatra da je izabrao upravo njezinu kuću jer je bila lako dostupna i jedina s upaljenim svjetlima u vrijeme ubojstva.

Slučaj je zatvoren jer je jedini osumnjičeni preminuo.

