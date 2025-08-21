Iz slavine im izašao crv nalik konjskoj dlaci: 'Kakvu to vodu pijemo?!'

Na društvenim mrežama proširio se uznemirujući video iz Banje Luke. Iz slavine je, tvrde građani, potekla voda u kojoj se nalazi crvoliki organizam. Snimka je odmah izazvala lavinu komentara i zabrinutost građana, pišu Nezavisne novine

"Kakvu mi to vodu pijemo?", zapitali su se korisnici Facebooka uz objavu snimke koja prikazuje dugačkog, tankog crva kako se izvija u vodi.

Vodovod: 'Nema razloga za paniku'

Iz banjalučkog Vodovoda brzo su reagirali. Kažu kako ovakvi organizmi ne dolaze iz gradskog cjevovoda, već nastaju na vanjskim instalacijama, poput vanjskih slavina ili crijeva za zalijevanje.

"Ovi crvoliki organizmi često izazivaju zabrinutost kada se pojave u vodi, ali razloga za paniku nema", poručuju iz Vodovoda, objašnjavajući kako je riječ o organizmu Gordius.

Što je zapravo Gordius?

Riječ je o vrsti valjkastih crva, poznatoj i kao "konjska dlaka" zbog svog izgleda. Odrasli primjerci mogu narasti i do jednog metra, ali su izrazito tanki – promjera svega 1 do 3 milimetra.

Gordiusi žive u vodi – najčešće u barama, potocima i bunarima – dok u ranijem stadiju razvoja parazitiraju u insektima poput skakavaca, zrikavaca i raznih buba.

Kako se pojavljuje u vodi iz slavine?

Prisustvo ovog crva u vodi iz slavine obično je posljedica lokalnih uvjeta, poput vanjskih česmi, crijeva ostavljenih na zemlji, otvorenih bunara ili improviziranih vodovodnih instalacija. Insekti koji uđu u dom u potrazi za vlagom također mogu biti domaćini ovim organizmima.

Odrasli gordiusi izlaze iz svojih insekatskih domaćina i traže vodu kako bi se razmnožavali. Ako su blizu izvora vode koji nije zaštićen (npr. bez poklopca ili mrežice), lako mogu završiti u slavini.

Gordiusi nisu opasni za ljude niti prenose bolesti. Ne parazitiraju ljude ni domaće životinje. Ako se slučajno unesu u organizam, prolaze kroz probavni sustav bez ikakvih posljedica, jer ne mogu preživjeti u ljudskom tijelu.

POGLEDAAJTE VIDEO: Šoltani poludjeli: 'Gušimo se u fekalijama i mazivu!'