Rasprava koja dijeli Njemačku: Bundeswehr na prvoj liniji protiv Rusije?

Sigurnosna jamstva radi zaštite Ukrajine od mogućih ruskih napada: ona su bila središnja tema sastanka na vrhu prošlog ponedjeljka u Bijeloj kući. Summit je upravo bio završen kad je savezni kancelar Friedrich Merz iskoristio trenutak da naznači što očekuje Njemačku.

„Riječ je o političkom poretku Europe – i o tome da Savezna Republika Njemačka za to ima veliki interes i visoku odgovornost. Za mene je jasno da ćemo u tome sudjelovati.“

Masala: Njemačka mora sudjelovati

Ali kako to sudjelovanje izgleda? Radi li se o političkim obećanjima? Više novca i oružja za napadnutu zemlju? Ili na kraju čak i o njemačkim vojnicima u Ukrajini? Tu kancelar ostaje suzdržan, no ne isključuje ni to: „O tome ću, naravno, morati razgovarati s koalicijom u Berlinu – pa sve do pitanja hoćemo li ovdje možda morati donositi odluke koje zahtijevaju mandat.“

Odluke koje zahtijevaju mandat – to znači: Bundestag bi možda morao odlučivati o slanju njemačkih vojnika. Do toga je, doduše, još jako daleko.

No za sigurnosnog stručnjaka Carla Masalu jasno je da bi Njemačka, u slučaju potrebe, morala sudjelovati u snagama za očuvanje mira: „Ne možeš se hvaliti da si najvažniji podupiratelj Ukrajine, a onda kod ovog odlučujućeg pitanja reći: ‘Ali u to se u Ukrajini nećemo aktivno uključiti.’" To bi bio proturječje koje se, prema Masali, ne bi moglo objasniti ni Ukrajini niti ostatku svijeta.

Odakle bi došli deseci tisuća vojnika?

Iz drugih sukoba može se zaključiti da bi vjerojatno bili potrebni deseci tisuća stranih vojnika da se Ukrajina zaštiti jakim međunarodnim mirovnim snagama. Njemačka vojska (Bundeswehr) to ne može tek tako realizirati.

A i kod drugih zemalja Masala vidi probleme. „Ni Britanci ne mogu tek tako poslati 10.000 ljudi u Ukrajinu, a da negdje drugdje ne smanje svoje obveze." Isto vrijedi i za Francuze. „Ovdje bi Europljani u okviru NATO-a morali raspraviti o preusmjeravanju prioriteta kako bi se mogli osloboditi odgovarajući dijelovi postrojbi i poslati u Ukrajinu."

Povjerenik za vojsku upozorava na preopterećenje Bundeswehra

Povjerenik Bundestaga za vojsku Henning Otte (CDU) upozorio je na preopterećenje Bundeswehra zbog mogućeg angažmana u očuvanju mira u Ukrajini. „Jedno se ne smije dogoditi: preuzimati sve više zadaća, a da se pritom ne ojača ljudstvo“, rekao je Otte za javni servis Deutschlandfunk.

Ako bi se Njemačka uključila u sigurnosna jamstva za Ukrajinu s jednom brigadom od oko 5.000 vojnika, to bi predstavljalo „ogroman izazov za Bundeswehr“, istaknuo je. I dodao da je „još daleko" do postizanja zacrtanog cilja da se Bundeswehr poveća na 260.000 aktivnih vojnika.

Počinje rasprava o slanju njemačkih trupa u Ukrajini

Vojna logistika bi, dakle, bila komplicirana. Još žešća mogla bi biti unutarnjopolitička rasprava. Šefica AfD-a Alice Weidel već se izjasnila protiv ponovnog slanja njemačkih vojnika u inozemstvo. To je „neodgovorni mačizam", napisala je na X-u.

I šef Ljevice Jan van Aken je protiv slanja vojnika iz članica NATO-a u Ukrajinu: „Mislim da rasprava o sigurnosnim jamstvima ide u potpuno pogrešnom smjeru i to me stvarno zabrinjava."

No kancelar nailazi na otpor i u vlastitoj stranci. Potpredsjednik CDU-a Michael Kretschmer jasno je odbio slanje njemačkih kopnenih trupa u Ukrajinu. „Da njemački vojnici u Ukrajini ratuju - to ne smije biti tema", rekao je šef vlade savezne pokrajine Saske za Spiegel.

Za razliku od njega, europska parlamentarka njemačkih liberala (FDP) Marie-Agnes Strack-Zimmermann ne isključuje kategorički slanje njemačkih vojnika. U razgovoru za javni servis ARD je izjavila: „Ako će biti potrebno osiguravati Ukrajinu, postavljat će se pitanje: je li dovoljno samo sudjelovanje opremom i naoružanjem? Jesu li potrebne i zaštitne snage?“

SPD želi još pričekati

Za oporbenu stranku Zeleni je jasno da bi Bundestag trebao što prije raspravljati o cijelom pitanju. Zato su zatražili izvanrednu sjednicu Odbora za obranu i Odbora za vanjske poslove.

Vladajući SPD je zasad suzdržan. Šef kluba zastupnika Matthias Miersch sada ne želi voditi raspravu o kopnenim trupama u Ukrajini. „To je sve gatanje iz taloga kave i tapkanje u mraku. Važno je da sada najprije pričekamo pregovore i onda vidimo pod kojim uvjetima, na primjer, postoji međunarodna zajednica država koja Ukrajinu podupire i na licu mjesta.“

Ali kada bi se rasprava o sigurnosnim jamstvima trebala voditi – ako ne sada? Vjerojatno je samo pitanje dana ili tjedana kada će se i Njemačka morati pozicionirati.

POGLEDAJTE VIDEO: Gdje će biti susret Putina i Zelenskog? Ukrajinci sumnjaju u ruske namjere