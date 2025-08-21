TO SE OČEKUJE /

Vance: 'Europske zemlje će morati ponijeti lavovski dio tereta za sigurnost u Ukrajini'

Vance: 'Europske zemlje će morati ponijeti lavovski dio tereta za sigurnost u Ukrajini'
Foto: Profimedia

Europa treba odigrati vodeću ulogu

21.8.2025.
7:07
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki potpredsjednik J. D. Vance izjavio je da će europske zemlje morati ponijeti "lavovski dio" tereta po pitanju ukrajinskih sigurnosnih jamstva.  

"Ne mislim da bismo mi trebali nositi taj teren. Mislim da bismo trebali biti od pomoći po pitanju zaustavljanja rata i ubijanja. No, trebali bismo očekivati, a predsjednik to zasigurno očekuje, da Europa odigra vodeću ulogu", izjavio je Vance u emisiji "The Ingraham Angle" u programu televizijskog kanala Fox News.

"Bez obzira o kojem će se obliku raditi, Europljani će morati ponijeti lavovski dio tereta", dodao je američki potpredsjednik.

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajinac u Direktu o Donaldu Trumpu: 'On je veličanstveno ništa'

EuropaUkrajinaJd Vance
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TO SE OČEKUJE /
Vance: 'Europske zemlje će morati ponijeti lavovski dio tereta za sigurnost u Ukrajini'