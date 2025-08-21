Vance: 'Europske zemlje će morati ponijeti lavovski dio tereta za sigurnost u Ukrajini'

Američki potpredsjednik J. D. Vance izjavio je da će europske zemlje morati ponijeti "lavovski dio" tereta po pitanju ukrajinskih sigurnosnih jamstva.

"Ne mislim da bismo mi trebali nositi taj teren. Mislim da bismo trebali biti od pomoći po pitanju zaustavljanja rata i ubijanja. No, trebali bismo očekivati, a predsjednik to zasigurno očekuje, da Europa odigra vodeću ulogu", izjavio je Vance u emisiji "The Ingraham Angle" u programu televizijskog kanala Fox News.

"Bez obzira o kojem će se obliku raditi, Europljani će morati ponijeti lavovski dio tereta", dodao je američki potpredsjednik.

