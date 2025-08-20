Pronađen sretnik! Preuzeo 32 milijuna eura u zadnji čas, oglasili se iz Lutrije

Prava drama odvila se u Sloveniji. Sretni igrač iz Kranja doslovno je u zadnji čas preuzeo svoj nevjerojatan loto dobitak – drugi najveći u povijesti zemlje – vrijedan više od 37 milijuna eura, javlja 24ur.

Kako nalaže zakon, od tog iznosa odmah je oduzet 15-postotni porez, pa je novopečeni milijunaš na kraju bogatiji za čak 31,7 milijuna eura, dok će općina njegova stalnog prebivališta dobiti dodatnih 5,6 milijuna eura.

„S velikim zadovoljstvom možemo potvrditi da je sretni dobitnik, uoči samog isteka roka, preuzeo svoj dobitak koji mu je donijela kombinacija uplaćena 23. svibnja u Kranju,“ objavili su u srijedu poslijepodne iz Loterije Slovenije.

Dobitni listić uplaćen je u Kranju, u poslovnici na Cesti Staneta Žagarja 69. Rok za podizanje istječe 21. kolovoza, tako da je dobitnik doslovno za dlaku izbjegao da izgubi cijelu svotu. Da nije stigao podići novac u roku od 90 dana, iznos bi se prema pravilima vratio u Eurojackpot fond i prenio na novu igru. Slovenija je ovim dobitkom dobila svog osmog Eurojackpot milijunaša – pet ih je osvojilo glavni pogodak 5+2, a trojica 5+1.

Još sreće u Godoviču: osvojen iznos od 460 tisuća eura

Nije samo Kranj bio mjesto sreće ovoga tjedna. Loterija Slovenije izvijestila je da je u mjestu Godovič jedan igrač pogodio kombinaciju 5+1, što mu je donijelo nešto više od 460 tisuća eura.

Dobitna kombinacija sastojala se od brojeva 3, 4, 11, 33, 47 te dodatnih 6 i 9. Jednaki iznos osvojila su i dva druga igrača, jedan u Estoniji i jedan u Švedskoj. „Nekome u Sloveniji ostvarili su se snovi,“ objavila je Loterija Slovenije.