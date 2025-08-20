Milijarder želi posjetiti Titanic: 'Spust će ga stajati deset milijuna dolara'

Prije dvije godine Stockton Rush poginuo je dok je upravljao svojom eksperimentalnom podmornicom Titan prema mjestu na kojem leži olupina Titanica, a s njim su poginule još četiri žrtve. Sada se poznat milijarder priprema za isti takav pothvat u vrijednosti od deset milijuna dolara, no detalji se drže u strogoj tajnosti.

'Spust će stajati deset milijuna dolara'

"Čuo sam da će netko za par tjedana sići do Titanica. Ne mogu previše reći, no ono što mogu reći jest da je riječ o milijarderu. Spust će ga stajati deset milijuna dolara. Njegovo ime zasigurno biste prepoznali", rekao je za The Post jedan dobro upućeni izvor i nadodao kako ne želi pokvariti iznenađenje.

"On će sam htjeti objaviti da je prva osoba koja je otišla do Titanica nakon tragedije", rekao je izvor.

"Osim što je riječ o olupini od povijesne važnosti, činjenica da leži na tolikoj dubini čini je posebno fascinantnom za posjetiti", rekao je Patrick Lahey, izvršni direktor tvrtke Triton Submarines, koji trenutačno razvija novu komercijalno dostupnu podmornicu sposobnu za takvo putovanje.

Tko će idući posjetiti Titanic?

Prije više od godinu dana, BBC je pisao kako Američki milijarder koji se obogatio na luksuznim nekretninama i istraživač dubokog mora planiraju putovanje podmornicom do olupine Titanica.

Ohijski poduzetnik i pustolov Larry Connor i Patrick Lahey, suosnivač tvrtke Triton Submarines, najavili su da žele zaroniti na dubinu od oko 3.800 metara u Sjevernom Atlantiku kako bi istražili legendarni brodolom.

Dvojac planira koristiti podmornicu nazvanu Triton 4000/2 Abyssal Explorer. Broj 4000 označava dubinu u metrima na koju se plovilo može sigurno spustiti.

Foto: Screenshot/triton Submarines

Poručili su da će se spustiti do Titanica tek kada podmornica dobije potpunu certifikaciju od relevantne pomorske organizacije, a vremenski okvir ekspedicije nije određen.

