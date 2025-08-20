Trump opet šokira: 'Ja sam ratni heroj. Netanyahu je heroj. Nikog nije briga. Mene jest'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak se nazvao "ratnim herojem" jer je odobrio zračne napade na iranska nuklearna postrojenja.

U emisiji konzervativnog voditelja Marka Levina, Trump je za izraleskog premijera Benjamina Netanyahua rekao da je "ratni heroj", donosi Politico.

"On je ratni heroj. Pretpostavljam da sam i ja", rekao je Trump pa nastavio: "Nikoga nije briga. Ali mene jest. Mislim, ja sam poslao te avione."

Čini se da je predsjednik mislio na napad koji je naredio na iranska podzemna nuklearna postrojenja.

Za Netanyahuom je izdan nalog za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda prošlog studenog zbog ratnih zločina u Gazi. Više od 60.000 Palestinaca ubijeno je tijekom ofenzive izraelaca, koja je započela nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi.

Trump se nikada nije borio u pravom ratu, niti je služio u vojsci. Dobio je pet odgoda za regrutaciju za Vijetnamski rat, uključujući medicinsko izuzeće nakon dijagnoze da ima koštani trn u petama kada je imao 22 godine.

Godine 2015. Trump je tvrdio da republikanski senator iz Arizone John McCain, koji je proveo više od pet godina kao ratni zarobljenik u Sjevernom Vijetnamu, "nije ratni heroj" jer "voli ljude koji nisu bili zarobljeni".

