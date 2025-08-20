PUTINOVI MALI PATRIOTI /

Ruski vrtići uvode domoljubne i ratne lekcije kako bi djecu naučili 'voljeti domovinu'

u najranijoj dobi moramo djetetu usaditi određene osnovne stvari, rekao je na sastanku s ruskim učiteljima Vladimir Putin

20.8.2025.
13:38
Novi ruski pilot program sa 100 vrtića ima za cilj naučiti djecu već od tri godine da budu "dostojni građani" i "njegovati poštovanje prema kulturi i povijesti Rusije", priopćilo je rusko ministarstvo obrazovanja.

Serija lekcija pod nazivom "Razgovori o važnim stvarima" bit će testirana u školama za djecu od tri do sedam godina u okupiranim Donjeckoj, Luhanskoj i Zaporiškoj regiji, Moskvi, Kalinjingradu i najmanje 17 drugih ruskih oblasti i autonomnih regija.

U utorak je ruski ministar obrazovanja Sergej Kravcov rekao da će nastava biti prilagođena maloj djeci s "šarenim ilustracijama, interaktivnim zadacima i elementima igre", piše Business Insider.

"To će pomoći djeci da bolje apsorbiraju informacije, formiraju ispravne ideje o važnim životnim vrijednostima i na kraju odrastu u dostojne građane svoje zemlje", rekao je Kravcov.

Dok je ministarstvo obrazovanja reklo da program uključuje lekcije o građanstvu, moralu i obitelji, namijenjen je i poticanju "ljubavi prema domovini".

"Razgovori o važnim stvarima", koji promiču ruski nacionalni identitet i prošla ratna djelovanja, obvezni su predmet učenja u srednjim školama od 2022. godine, godine kada je Moskva napala Ukrajinu.

Novi poticaj za predškolske ustanove dolazi nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin u listopadu rekao da podržava program koji se uvodi za "najmlađu djecu" u zemlji.

Putin je rekao da je razočaran, na primjer, što se o velikim gubicima Sovjetskog Saveza u Staljingradskoj bitci ne raspravlja u dječjim udžbenicima o Drugom svjetskom ratu.

"Sve to pokazuje da, naravno, u najranijoj dobi moramo djetetu usaditi određene osnovne stvari", rekao je na sastanku s ruskim učiteljima tog mjeseca. "Ali sve, ponavljam, mora biti u granicama razuma."

Satovi s ratnom tematikom za predškolce

Ministarstvo obrazovanja nije preciziralo koje će aktivnosti biti uključene u pilot satove. Međutim, objave na društvenim mrežama nekih ruskih predškolskih ustanova i vrtića ukazuju na to da su već dobrovoljno uveli neki oblik ovih programa.

Novaya Gazeta Europe, neovisna novinska organizacija koju su osnovali prognani ruski novinari, u listopadu je napisala da je preko 560 ruskih predškolskih ustanova i vrtića objavilo objave o uvođenju "Razgovora o važnim stvarima" za svoje učenike.

Publikacija je analizirala objave na društvenim mrežama iz preko 10.000 vrtića o satovima s ratnom tematikom. Otkrila je da se najmanje 19.000 tih aktivnosti odnosilo na podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu.

U drugim objavama koje je Business Insider vidio na ruskoj društvenoj mreži VKontakte, predškolske ustanove i vrtići objavili su fotografije djece koja putem video pozivaju ruskog vojnika koji se navodno bori u Ukrajini i učenika koji se postrojavaju u formaciji kako bi odali počast ruskoj zastavi.

Na primjer, jedan vrtić u Orenburškoj regiji u listopadu je rekao da je održao verziju "Razgovora o važnim stvarima" kako bi raspravljali o lokalnoj poljoprivrednoj industriji. Objavili su fotografiju male djece koja drže grb regije.

Druga predškolska ustanova, u Kursku, rekla je da je pozvala bivšeg pilota helikoptera koji se borio u Afganistanu da govori učenicima. U objavi je navedeno da je "čitao pjesme vlastite kompozicije o podvizima heroja Velikog domovinskog rata i sudionika specijalne vojne operacije".

U siječnju je grad Vologda također u izjavi izjavio da svi njegovi vrtići planiraju domoljubne i ratne satove pod nazivom "Razgovori o važnim stvarima".

"Djeci će se pričati o herojima Velikog domovinskog rata, vojnim profesijama, gradovima herojima, spomenicima, nagradama za vojne podvige i mnogo čemu drugom", navodi se u izjavi, misleći na Drugi svjetski rat.

Jedna analiza neovisne ruske medijske kuće Agencija otkrila je da su se na satovima u Vologdi raspravljalo o vojnim nagradama, djeca su učila kako se previjaju i uključivale su igre o oklopnim vozilima.

Sve se to događa u trenutku kada Rusija ulaže sve napore kako bi ojačala lokalnu podršku ratu u Ukrajini. Moskva je također nastojala asimilirati stanovništvo okupiranih ukrajinskih teritorija, nudeći roditeljima novčane iznose za slanje djece u škole pod ruskom kontrolom.

Javna naklonost posebno je ključna za Kremlj, koji se oslanja na skupe pješadijske napade za borbu protiv Ukrajine - taktika koja zahtijeva stalan dotok svježih regruta iz civilnog stanovništva.

Ukrajinska obavještajna služba kaže da je Rusija više puta ostvarila svoje ciljeve regrutiranja kroz velike bonuse za prijavu i isplate obiteljima ranjenih ili poginulih vojnika. Ove godine Rusija navodno planira regrutirati 343 000 novih vojnika.

