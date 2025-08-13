Počeo važan sastanak Trumpa i Europe: Rusi objavili dva uvjeta za kraj rata

Europski čelnici i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu poslijepodne razgovaraju američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na virtualnom sastanku uoči njegova samita s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u petak na Aljasci.

Očekuje se da će lideri ponoviti svoj stav da se nikakve odluke ne bi trebale donositi bez Ukrajine.

Počeo je sastanak

Zelenski sletio u Berlin

Trump se oglasio uoči sastanka: 'Europski lideri su sjajni ljudi'

Pratite tijek događaja:

15.31- Francusko predsjedništvo priopćilo je da je započeo online samit između Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika, javlja CNN.

Rusija: 'Naš stav o ratu se nije promijenio od prošle godine'

15.23 - Rusija je u srijedu rekla da se njen stav o ratu u Ukrajini nije promijenio otkako je predsjednik Vladimir Putin prošle godine postavio svoje uvjete: da Ukrajina u potpunosti povuče svoje snage iz ključnih ukrajinskih oblasti i napusti svoje ambicije za članstvom u NATO savezu.

Putin i američki predsjednik Donald Trump će se u petak sastati na Aljasci, što predstavlja prvi američko-ruski samit od 2021., kako bi raspravili o mogućnostima okončanja rata. Trump je rekao da će obje sukobljene strane morati razmijeniti dio teritorija koji trenutačno drže kako bi se to ostvarilo.

Rusija trenutačno ima kontrolu nad 19 posto Ukrajine, uključujući cijeli poluotok Krim, cijelu Luhansku oblast, preko 70 posto Donecke, Zaporiške i Hersonske oblasti te manje dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnipropetrovske oblasti. Nakon izvješća nekih medija da Washington smatra da je Putin spreman na kompromis kada je riječ o teritorijalnim zahtjevima, novinari su glasnogovornika ruskog ministarstva vanjskih poslova Alekseja Fadejeva pitali je li se ruska pozicija promijenila.

"Stav Rusije ostaje nepromijenjen, a on je iskazan u ovoj dvorani prije nešto više od godinu dana, 14. lipnja 2024.", rekao je Fadejev, što se odnosilo na Putinov govor u ministarstvu. Tada je šef Kremlja predstavio svoje zahtjeve, uključujući povlačenje ukrajinskih vojnika iz dijelova Donecke, Zaporiške i Hersonske oblasti koje i dalje drže, što su bili njegovi prvi javni komentari o mogućem mirovnom sporazumu.

Putin je također rekao da će Kijev morati službeno obavijestiti Moskvu da napušta svoje planove o pridruživanju NATO-u, te da namjerava ostati neutralan i nesvrstan. Povrh toga, Putin je kazao da se moraju zajamčiti prava i slobode govornika ruskog jezika u Ukrajini kao i "stvarnosti" da su Krim, Luhansk, Doneck, Zaporižja i Herson sada dio Rusije.

Putin je rekao da će se njegovi uvjeti također morati odražavati u međunarodnim sporazumima. Ukrajina je u vrijeme njegovog govora 2024. odbacila te zahtjeve nazvavši ih apsurdnim ultimatumom. Ukrajina je u više navrata rekla da neće priznati rusku okupaciju svog teritorija, a većina zemalja priznaje ukrajinski teritorij unutar njegovih granica iz 1991.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da Rusija mora pristati na prekid vatre prije rasprave o teritorijalnim pitanjima. Kazao je da će odbaciti bilo kakav ruski prijedlog da Ukrajina povuče svoje vojnike iz istočne regije Donbas i preda svoje obrambene položaje.

Niz diplomatskih razgovora

14.52 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu oko 13 sati sletio je u Berlin uoči virtualnog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i europskim čelnicima, javlja BBC.

Tijekom dana predviđen je niz diplomatskih razgovara o ratu u Ukrajini. Za 14.00 sati zakazan je videopoziv između europskih čelnika, članica NATO saveza i Zelenskog. Oko sat vremena kasnije, razgovoru bi se trebali pridružiti Trump i američki potpredsjednik JD Vance.

BBC doznaje da bi Zelenski i njemački kancelar Friedrich Merz oko 16.00 sati trebali dati izjavu za medije, dok će se "koalicija voljnih" virtualno sastati oko 16.30 sati.

Oglasio se Trump

13.15 - Trump se uoči sastanka oglasio na svojoj platformi Truth Social.

"Uskoro ću razgovarati s europskim čelnicima. To su sjajni ljudi koji žele vidjeti postignuti dogovor", napisao je Trump u objavi.

U drugoj objavi, Trump je pak kritizirao način na koji mediji izvještavaju o nadolazećem susretu s Putinom. "Stalno citiraju otpuštene gubitnike i stvarno glupe ljude poput Johna Boltona, koji je upravo rekao da je Putin već pobijedio, iako je sastanak na amerčkom tlu. O čemu se radi? Mi pobjeđujemo u svemu", rekao je Trump.

"Da sam oslobodio Moskvu i Lenjingrad, kao dio dogovora s Rusijom, lažne vijesti bi rekle da sam sklopio loš dogovor. Pogledajte sve prave vijesti koje izlaze o njihovoj korupciji. To su bolesni i nepošteni ljudi, koji vjerojatno mrze našu zemlju. Ali nije važno jer mi pobjeđujemo u svemu", dodao je Trump.

Podsjetimo, virtualni sastanak dolazi dva dana prije nego što će se Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin sastati oči u oči na Aljasci kako bi razgovarali o kraju rata.

