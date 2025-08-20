Ruski dron u Harkivu usmrtio bračni par: Zabio se u njihov auto

Na području Harkiva dvoje civila poginulo u napadu ruskog FPV-drona. U srijedu u 8.30 sati ruske su snage bespilotnom letjelicom pogodile civilni automobil ZAZ-1103 Slavuta. Napad se dogodio na cesti u blizini sela Petrivka, u sastavu Zoločivske općine piše Nacionalna policija Ukrajine u Harkivskoj oblasti.

U napadu su poginuli 70-godišnji vozač i njegova 71-godišnja partnerica. Na mjestu događaja je istražno-operativna ekipa, kriminalisti i pirotehničari policije.

Foto: Nacionalna Policija Ukrajine U Harkivskoj Oblasti

Istražitelji su protiv počinitelja pokrenuli kazneni postupak prema članku 438. Kaznenog zakona Ukrajine, koji se odnosi na ratne zločine.

