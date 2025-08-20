Šokantan prijenos uživo: Snimao kako ga zlostavljaju pa umro pred očima pratitelja

Tužitelji na jugu Francuske istražuju smrt 46-godišnjeg muškarca koji je umro tijekom prijenosa uživo u kojem su prikazivali kako ga zlostavljaju.

Muškarac – čije je pravo ime Raphael Graven, na internetu je bio poznat kao Jean Pormanove ili JP i skupio je sljedbenike koji su ga uživo pratili preko internetske emsije u kojem su ga zlostavljali ili ponižavaji, piše The Guardian.

Tužitelji u gradu Nici rekli su da je umro u ponedjeljak u obližnjem selu Contes, pokrenuli su istragu i naložili obdukciju.

Prijenos uživo tijekom kojeg je preminuo prvo je prikazan na australskoj platformi Kick, da bi se potom taj video proširio i naveliko dijelio.

No policija u Nici već osam mjeseci istražuje navodno "namjerno nasilno djelo" protiv "ranjivih osoba" koje je završilo kao videozapisi na internetu.

Ta istraga, koja je započela u prosincu, proizašla je iz izvješća francuskog medija Mediapart koji je otkrio postojanje takvih videa koje su pogledale tisuće gledatelja, posebno na platformi Kick.

U izjavi, glasnogovornik Kicka rekao je da tvrtka "hitno preispituje okolnosti i surađuje s relevantnim dionicima kako bi istražila situaciju".

"Duboko smo ožalošćeni gubitkom Jeana Pormanovea i izražavamo sućut njegovoj obitelji, prijateljima i zajednici", stoji u izjavi.

