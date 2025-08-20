Šokantan prijenos uživo: Snimao kako ga zlostavljaju pa umro pred očima pratitelja
Pokrenuli su istragu te naložili obdukciju njegova tijela, no istraga o ovakvim slučajevima traje već mjesecima
Tužitelji na jugu Francuske istražuju smrt 46-godišnjeg muškarca koji je umro tijekom prijenosa uživo u kojem su prikazivali kako ga zlostavljaju.
Muškarac – čije je pravo ime Raphael Graven, na internetu je bio poznat kao Jean Pormanove ili JP i skupio je sljedbenike koji su ga uživo pratili preko internetske emsije u kojem su ga zlostavljali ili ponižavaji, piše The Guardian.
Tužitelji u gradu Nici rekli su da je umro u ponedjeljak u obližnjem selu Contes, pokrenuli su istragu i naložili obdukciju.
Prijenos uživo tijekom kojeg je preminuo prvo je prikazan na australskoj platformi Kick, da bi se potom taj video proširio i naveliko dijelio.
No policija u Nici već osam mjeseci istražuje navodno "namjerno nasilno djelo" protiv "ranjivih osoba" koje je završilo kao videozapisi na internetu.
Ta istraga, koja je započela u prosincu, proizašla je iz izvješća francuskog medija Mediapart koji je otkrio postojanje takvih videa koje su pogledale tisuće gledatelja, posebno na platformi Kick.
U izjavi, glasnogovornik Kicka rekao je da tvrtka "hitno preispituje okolnosti i surađuje s relevantnim dionicima kako bi istražila situaciju".
"Duboko smo ožalošćeni gubitkom Jeana Pormanovea i izražavamo sućut njegovoj obitelji, prijateljima i zajednici", stoji u izjavi.
POGLEDAJTE VIDEO Zašto nas hvata 'depresija' nakon godišnjeg? Psihologinja objasnila o čemu je riječ