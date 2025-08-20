Ubio zlostavljača iz noćnih mora: Kada je stigla presuda, briznuo je u plač

René K (41) pet puta je udario sjekirom i usmrtio svog bivšeg nogometnog trenera Svena H. (53), čovjeka iz svojih noćnih mora. Sud u Zwickauu (Saska) izrekao mu je kaznu od devet godina zatvora, a René je briznuo u suze piše Bild.

"Optuženi je priznao djelo, sam se predao i u trenutku počinjenja patio je od posttraumatskog stresnog poremećaja,“ naveo je sudac Uwe Zierold (62) koji je zaključio da se radilo o ubojstvu.

Naspram prvostupanjske presude, trenutačna kazna je udvostručena. Na današnjem ponovljenom suđenju, Savezni sud ukinuo mu je prvotnu kaznu od četiri i pol godine za ubojstvo iz nehaja i kaznio ga s devet godina zatvora.

Tragičan život optuženog izazvao veliku pažnju nad slučajem

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti zbog tragične životne priče optuženog. René K. je 2011. godine u nesreći izgubio pamćenje, a samo su mu se u snovima vraćali prizori seksualnog zlostavljanja iz mladosti.

Kad je godinama kasnije u Lichtensteinu ponovno sreo svog bivšeg trenera Svena H., bio je uvjeren da je to muškarac iz njegovih noćnih mora.

Dana 5. srpnja 2023. navodno je nesvjesno uzeo sjekiru i u vlastitoj kući usmrtio svog pravomoćno osuđivanog zlostavljača. Nakon ubojstva odmah je otišao na policiju.

'Sjećam se svega, svakog dana'

Na ponovljenom suđenju René K. tvrdio je da mu se pamćenje u međuvremenu vratilo.

"Sjećam se svega, svakog dana. I lijepih uspomena i onih strašnih",rekao je. René da mu se sjećanje počelo vraćati tek nakon priznanja zločina i tijekom prvog postupka.

Prema iskazima stručnjaka, nije bilo dvojbe da je do seksualnog zlostavljanja zaista došlo. Navodno ga je i sam Sven H. prije smrti priznao.

