Spremaju kopnenu invaziju, ministar ima užasavajuću poruku: 'Promijenit će svoje lice'

Izraelska vojska poziva oko 60 tisuća pričuvnika da se uključe u planiranu kopnenu ofenzivu čiji je cilj zauzimanje i okupacija cijeloga grada Gaze. Vojni dužnosnik rekao je da će se pričuvnici javiti na dužnost u rujnu te da će većinu snaga u operaciji činiti aktivni vojnici, piše BBC.

Dužnosnik je nadodao da izraelske snage već djeluju u četvrtima Zeitoun i Jabalia u sklopu priprema za plan koji je u utorak odobrio ministar obrane Izrael Katz, a krajem tjedna ide i pred sigurnosno vijeće.

Očekuje se da će stotine tisuća Palestinaca iz grada Gaze dobiti naredbu za evakuaciju prema jugu. Saveznici Izraela kritizirali su plan, dok su UN i nevladine organizacije upozorili na "strašne humanitarne posljedice" nakon 22 mjeseca rata.

Izrael namjerava osvojiti cijeli Pojas Gaze

Nakon što su prošli mjesec propali neizravni pregovori s Hamasom o prekidu vatre i oslobađanju talaca, izraelska vlada je najavila da namjerava osvojiti cijeli Pojas Gaze.

Regionalni posrednici sada pokušavaju dogovoriti 60-dnevno primirje i oslobađanje otprilike polovice od 50 talaca koji su još u Gazi. Hamas je prihvatio ponudu, no Izrael još nije odgovorio jer traži sporazum kojim bi bili oslobođeni svi taoci, a smatra se da je samo 20 njih živo.

Izrael je potvrdio da će ofenziva biti "postupna i precizna", a sudjelovat će pet divizija. Katz je rekao da će Gaza nakon operacije "promijeniti svoje lice". Izraelska vojska već priprema skloništa, distribucijske točke hrane i poljske bolnice u južnim područjima, uključujući al-Mawasi.

Nepodnošljiva situacija zbog stalnog granatiranja

Premijer Benjamin Netanyahu poručio je da su ciljevi vojske oslobađanje svih talaca i “potpuni poraz” Hamasa.

U srijedu je vojska izvijestila da postrojba Givati nastavlja djelovanje u Jabalii i na rubovima Gaze, gdje "uništava vojne infrastrukture iznad i ispod zemlje, eliminira teroriste i učvršćuje operativnu kontrolu". Civili se pozivaju da se povuku na jug "kako bi se smanjio rizik po život".

U međuvremenu, Hamasova civilna zaštita upozorila je da je situacija u četvrtima Zeitoun i Sabra "vrlo opasna i nepodnošljiva" zbog stalnog granatiranja. Prema njihovim podacima, izraelski udari u srijedu su ubili 21 osobu diljem Gaze, a palestinska agencija Wafa navodi da je peteročlana obitelj, uključujući troje djece, poginula u kampu Shati.

Prisilno premještanje imat će pogubne posljedice

UN i nevladine organizacije ponovno upozoravaju da bi prisilno premještanje stotina tisuća ljudi na jug, gdje bolnice već rade daleko iznad svojih kapaciteta, imalo pogubne posljedice.

Izraelska ofenziva traje od 7. listopada 2023., kada je Hamas u napadu na jug Izraela ubio oko 1.200 ljudi i oteo njih 251. Od tada je u Gazi poginulo najmanje 62.122 ljudi, više od 90 % domova je oštećeno ili uništeno, a humanitarna kriza dovedena do ruba gladi.

