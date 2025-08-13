Izrael žestoko bombardirao Gazu, javio se Netanyahu: 'Prestanite nam držati lekcije'

Izraelska vojska bombardirala je grad Gazu u srijedu uoči planiranog preuzimanja tog područja, a prema ministarstvu zdravstva Gaze u posljednja 24 sata ubijeno je 123 ljudi.

Izraelska vojska je u srijedu objavila da je "odobrila" plan zauzimanja grada Gaze, najvećeg grada na palestinskom teritoriju, kao dio nove faze ofenzive usmjerene na poraz Hamasa i oslobađanje talaca.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovio je ideju, koju je iznio i američki predsjednik Donald Trump, da bi Palestinci trebali napustiti to područje.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

"Neće biti protjerani, bit će im dopušteno da izađu", rekao je premijer za izraelski televizijski kanal i24NEWS.

"Svi oni koji su zabrinuti za Palestince i kažu da žele pomoći Palestincima trebali bi otvoriti svoja vrata i prestati nam držati lekcije", dodao je.

Broj poginulih u posljednja 24 sata najgori je u tjedan dana, čime je dodatno povećan masovni broj žrtava gotovo dvogodišnjeg rata.

Sukobi i dalje bjesne

Planirano izraelsko preuzimanje grada Gaze, koju je vojska te države već zauzela u ranim danima rata, vjerojatno će se dogoditi kroz nekoliko tjedana, kažu dužnosnici.

To znači da je prekid vatre još uvijek moguć iako su pregovori bili neuspješni, a sukob i dalje bjesni.

Izraelski zrakoplovi i tenkovi žestoko su bombardirali istočna područja grada Gaze, rekli su stanovnici, a mnoge kuće uništene su u naseljima Zejtun i Šedžaja tijekom noći. Bolnica Al-Ahli priopćila je da je 12 ljudi ubijeno u zračnom napadu na kuću u Zejtunu.

Preminulo 106 djece od početka rata

Tenkovi su također uništili nekoliko kuća na istoku Han Junisa na jugu Gaze, dok je u središnjem Pojasu Gaze u izraelskoj vatri ubijeno devet tražitelja pomoći u dva odvojena incidenta, rekli su palestinski liječnici. Izraelska vojska nije komentirala slučaj.

Još osam ljudi, uključujući troje djece, umrlo je od gladi i pothranjenosti u Gazi u posljednja 24 sata, priopćilo je ministarstvo zdravstva tog teritorija. Time se ukupan broj od početka rata popeo na 235, uključujući 106 djece.

U međuvremenu glavni pregovarač Hamasa Halil Al-Hadž sastaje se u srijedu s egipatskim dužnosnicima u Kairu, a teme razgovora trebale bi biti zaustavljanje rata, isporuka pomoći i "okončanje patnje našeg naroda u Gazi", rekao je dužnosnik Hamasa Taher al-Nono u izjavi.

Humanitarna kriza dosegla 'nezamislive razine'

Dužnosnik Hamasa rekao je za Reuters da je skupina otvorena za sve ideje ako Izrael završi rat i povuče se. Međutim, "polaganje oružja prije nego što okupacija završi je nemoguće", rekao je za Reuters dužnosnik koji je želio ostati anoniman.

Ministri vanjskih poslova 24 zemlje, uključujući Veliku Britaniju, Kanadu, Australiju, Francusku i Japan, rekli su ovog tjedna da je humanitarna kriza u Gazi dosegla "nezamislive razine" i pozvali Izrael da dopusti neograničenu pomoć.

Izraelske vlasti poriču odgovornost za glad, optužujući Hamas za krađu dostavljene pomoći. Kažu da su poduzeli korake za povećanje isporuka, uključujući dnevne stanke u borbama u nekim područjima i zaštićene rute za konvoje s pomoći.

