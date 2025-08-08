Strašne poruke očajnih ljudi: 'Kamo da idemo? Ionako živio sa štakorima!'

POTPUNA KATASTOFA /

Izrael kreće u potpunu vojnu kontrolu nad Gazom – najavio je to izraleski premijer Benjamin Netanjahu, a izraelski sigurnosni kabinet odobrio plan. Osudile su to brojne zemlje, a Njemačka najavila zabranu izvoza oružja Izraelu.

Izraelski tenkovi, oklopna i borbena vozila spremna su za preuzimanje cijelog Pojasa Gaze. Prva faza – grad Gaza, gdje je oko milijun Palestinaca, neki i nekoliko puta raseljeni. Sabrin Naaim iz Pojasa Gaze upitao je kamo da idu: 'Ovo je sramotno. Ionako živimo u šatorima, kamo nas sad žele poslati?' Nafez Ajour pita zašto Izraelci žele kopnenu invaziju: 'Želim razumjeti. Koji je njihov cilj? U zemlji nije ostalo ništa što nisu uništili. Nema ničega, pa ni hrane.'

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je vojne planove za grad Gazu, a premijer Netanjahu najavio je kontrolu nad cijelim Pojasom Gaze čime se poništava odluka Izraela iz 2005., kada se povukao na granice enklave. Procjenjuje se da izraelska vojska već ima kontrolu nad 75 posto područja. Netanyahu je izjavio: 'Ne želimo ga zadržati. Želimo uspostaviti sigurnosni pojas. Ne želimo upravljati tim područjem. Ne želimo ondje biti kao upravno tijelo. Želimo ga predati arapskim snagama koje će njime ispravno upravljati, bez prijetnji prema nama, a istodobno omogućiti dobar život stanovnicima Gaze.' Više pogledajte u prilogu